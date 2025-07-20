(الهدوها من الحوامة باتت برة)

> سافر صديق الصادق المهدى والواثق البرير ومحمد المهدي حسن إلى نيروبي قبل يومين…

> صديق الأمين العام لصمود والواثق البرير الأمين العام لحزب الأمة ومحمد المهدي هو رئيس المكتب السياسي للحزب … ( أسماء مملكة في غير موضعها…)

> سافر هذا الوفد لإقناع رئيس الحزب فضل الله برمة ناصر بنفض يده من تأسيس والخروج من كينيا لأنه بهذا الموقف وضع رأس الحزب في الطين!!!

> فضل الله برمة بصوت مبحوح يقطعه السعال الناشف وبيد مرتجفة أخرج قلما وورقة فظن القوم أنه سيشرح لهم وجهة نظره….. ولكن

> الرجل كتب لهم حجم المبلغ الذي أودعه له عبرحيم في حسابه وقيمة الفيلا التي يسكنها في أبو ظبي ومقدار الراتب الشهري ثم التفت إلى الوفد…( بتقدروا توفروا لي ده)؟؟؟؟؟ ثم أردف…. ( بتقدروا تساعدوني أرجع للزول ده قروشو) ؟؟؟

> النقاش تحول من نقاش سياسي إلى عصف ذهني للبحث عن محامي يرفع نيابة عن برمة قضية( خُلع) من عبرحيم( عشان شرف العيلة مايتبعترش) !!!!! 😍

> تسعينية هدوها من الحوامة باتت بره

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أحزاب آخر زمن

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حسن اسماعيل

٢٠ يوليو ٢٠٢٥م