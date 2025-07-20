🛑جبل أولياء.. خطر المتفلتين مازال يحيط بالمنطقة!!! .

✒️رصد ومتابعة؛ غاندي إبراهيم..

⭕مجموعة متفلتة تتكون من 13 فرد مسلح قامت نهار اليوم بنهب المواطنين بسوق 6 بدار السلام، وحاولت الهروب بعربة حافلة.

⭕اعترضتها قوة تتبع لإستخبارات الجيش الموجودة بمنطقة المثلث بقيادة النقيب مصعب، حيث حدث اشتباك بين المجموعة المسلحة وقوات الجيش في منطقة المثلث مدخل سوق جبل اولياء.. جوار جامع المثلث الناحية الشرقية للسوق.

⭕الاشتباك أسفر عن استشهاد القائد نقيب استخبارات / مصعب عمر عبدالرازق، نسأل الله أن يتقبله شهيدا،كما تم مقتل أحد المسلحين المجهولين وإصابة 3 أفراد منهم، والقبض على 4 ، بينما هرب 5 آخرين وتجري قوات الأمن والاستخبارات البحث عنهم.

⭕واضح ان بقايا جنود المليشيا في مناطق جنوب الخرطوم خاصة مناطق (دار السلام ومايو والأزهري) مازالوا موجودين، ويحتاج من الأجهزة الأمنية اليقظة والحذر والعمل على إقامة دوريات بصورة شبة مستمرة للقضاء على جيوب المليشيا والعصابات التي كانت تنشط معها بالمنطقة.

#حفظ الله الجميع.