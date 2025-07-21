ما حدث في مستشفي عثمان دقنة من مجموعة تتبع لحركات الكفاح المسلح أمر مؤسف

#إنفلات —

ما حدث اليوم في مستشفي عثمان دقنة من مجموعة تتبع لحركات الكفاح المسلح أمر مؤسف ..

مجموعة من المدججين بالسلا-ح تعتدي على مدني سائق ركشة بمستشفي عثمان دقنة وتُعمر السلا-ح وتصيبه في يده ..

مؤشر خطير للإنفلات الأمني في منطقة ما بعيدة شديد

من القصر ولا البحرية في بورتسودان …

على اللجنة الأمنية حسم التفلتات التي أصبحت خطرًا يُهدد حياة المواطنيين …

وعلى قادة الحركات ضبط عناصرهم وإخراجهم خارج المدينة —

كسرة —

هناك حميرتي يتصنع من جديد نفس الهمجية والإسلوب والإنفلات الزمان يتجدد الآن

عائشة الماجدي