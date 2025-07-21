رأي ومقالات

ما حدث في مستشفي عثمان دقنة من مجموعة تتبع لحركات الكفاح المسلح أمر مؤسف

2025/07/21
عائشة الماجدي
عائشة الماجدي

#إنفلات —
ما حدث اليوم في مستشفي عثمان دقنة من مجموعة تتبع لحركات الكفاح المسلح أمر مؤسف ..
مجموعة من المدججين بالسلا-ح تعتدي على مدني سائق ركشة بمستشفي عثمان دقنة وتُعمر السلا-ح وتصيبه في يده ..
مؤشر خطير للإنفلات الأمني في منطقة ما بعيدة شديد
من القصر ولا البحرية في بورتسودان …
على اللجنة الأمنية حسم التفلتات التي أصبحت خطرًا يُهدد حياة المواطنيين …
وعلى قادة الحركات ضبط عناصرهم وإخراجهم خارج المدينة —
كسرة —
هناك حميرتي يتصنع من جديد نفس الهمجية والإسلوب والإنفلات الزمان يتجدد الآن
عائشة الماجدي

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