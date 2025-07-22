نكتة المجتمع الدولي:

أسخف نكتة في السياق السوداني مصطلح “المجتمع الدولي”. هذا مجتمع خيالي لا يوجد إلا في لغة دعاية تمكنت. المقصود بالمصطلح البئيس هو حفنة من دول غربية لا تبلغ الخمس وشوية خلايجة ولا شيء آخر. فلا يمكن وصف ثلة قليلة من دول – يمكن أن يستوعب ممثليها في سيارة أتوس صغيرة – بانها مجتمع دولي. غرض المصطلح هو إضفاء شرعية زائفة تتوسل بغالبية الراي العام العالمي وهذا تدليس في في عالم شديد التعدد به أكثر من ١٩٤ دولة لم يستشار أحد منها .

كما قال جورج أرويل يتم استخدام اللغة السياسية لجعل الأكاذيب تبدو صادقة، ولإضفاء مظهر من الثبات على ما هو في جوهره ريح خالصة – هبوب ساي. لغة الدعاية تحجب المعنى، وتتجنب المواجهة المباشرة مع الحقائق المُزعجة.

معتصم اقرع