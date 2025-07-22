ساعدونا علي فهم قيود واتساب: مخاوف أمنية أم مصالح مالية؟

بعض الدول تحظر مكالمات واتساب الصوتية، متذرعةً بمخاوف أمنية. أفهم المنطق الكامن وراء هذا (مع أنني لا أتفق أو أختلف معه بالضرورة) – إذ تُجادل الحكومات بأنه بما أنها لا تستطيع التنصت على مكالمات واتساب، فإن هذه الاتصالات المشفرة قد تُهدد الأمن القومي. بالطبع، قليلٌ جدًا من الدول تمتلك التكنولوجيا المتقدمة اللازمة للتجسس على مكالمات واتساب، وهذه الإمكانية متاحة فقط لعدد قليل من الدول وبإيجار مكلف ماديا ومقيد سياسيا بشدة.

لكن ما أراه مُحيّرًا هو أنه في بعض هذه الدول نفسها، لا يزال واتساب يسمح بالرسائل النصية والصوتية. لست متأكدًا مما إذا كانت الحكومات قادرة على مراقبة هذه الرسائل، وإذا كان بإمكانها ذلك، فلماذا لا يُمكن فعل الشيء نفسه للمكالمات المباشرة؟ هل هناك فرق تقني يجعل أحدهما أكثر سهولة من الآخر؟

يرفض البعض التبرير الأمني، مُجادلين بأن الحظر له دوافع مالية – لتعظيم أرباح شركات الاتصالات من بإجبار المستخدمين على الاعتماد على خدمات الهاتف التقليدية . وبينما قد يكون هذا التفسير التجاري صحيحًا في بعض الحالات، أعتقد أن الحجة الأمنية صحيحة أيضًا. وللتوضيح، أنا لا أُؤيد الحظر بالضرورة؛ أقر بأن بعض الحكومات قد تكون مدفوعةً بدوافع أمنية – أتفقت أم إختلفت -حقيقية لا مالية. فعلي سبيل المثال، تعتقد أيران إنها أصيبت في مقتل عبر اختراقها عن طريق تكنولوجيا التواصل. وحتي بعد الدول شديدة الثراء التي لا تحتاج لفتات تمنع محادثات واتساب الصوتية.

الأبعاد التكنولوجية لهذه القضايا غامضة بالنسبة لي. واتمني أن ينورنا أحد أو مجموعة.

معتصم اقرع