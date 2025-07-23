أذكر قبل سنوات أنني لبيت، مع مجموعة من رؤساء التحرير، دعوة من والي ولاية الخرطوم بمناسبة تدشين دفعة جديدة من السيارات والمعدات الحديثة المخصصة لتنظيف العاصمة. وإذا بالوالي، في كلمته أمام الحضور، يقول بثقة: “هدفنا في الفترة القادمة هو العمل على إعادة الخرطوم إلى ما كانت عليه قبل خمسين عاماً.”



استدرت إلى زملائي قائلاً: أي عاصمة في العالم يسعى مسؤولوها جاهدين لإعادتها إلى الوراء نصف قرن، ثم يعدّون ذلك إنجازاً يُحتفى به؟!

لكن لا عجب… ففي هذه البلاد وحدها، تُقاس النجاحات بمدى قدرتها على إعادة الزمن إلى الوراء..!!

ضياء الدين بلال