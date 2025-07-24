فولنجق..

ضربة قاسية تلقتها مليشيا الدعم السريع المتمردة اليوم ، حيث استهدف الطيران اللواء مليشي التاج يوسف فولنجق قائد المجموعة 13..

وفولنجق انضم للمليشيا منذ بداية الحرب في 15 ابريل 2023م ، وشارك في الهجمات على سلاح الإشارة وفي اغلب معارك جنوب الخرطوم ، وخاصة الاحتياطي المركزي والشجرة..

انسحب إلى حاضنته الاجتماعية في غرب كردفان حيث نشأته في مدينة الفولة ، وتولى توفير الوقود والتشوين من جنوب السودان ومن منطقة النعام إلى قوات المليشيا في محور أبو زبد والدبيبات والخوي..

فولنجق احد اهم ثلاثة من أبناء المسيرية بالمنطقة ومعه الصادق ماكن وحسين برشم..

ضربات الطيران ازعجت قيادات مليشيا آل دقلو الارهابية ، وتمت اتهامات متبادلة بينهم ، فقد نجا فولنجق من عدة ضربات سابقة ، ولكن هذه انهت حياته ورحلة سائق الحافلة ، وقائد المجموعة 13 والذي ارسل قبل أيام تهديدات ضد اللواء أبو عاقلة كيكل قائد درع السودان ، كما هدد مواطني الأبيض..

ابراهيم الصديق علي

23 يوليو 2025م..