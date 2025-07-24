من الذي يعمل في إعاقة العودة إلى الخرطوم؟

▪️بعد الولاية الشمالية؛ هل فكرت الخرطوم بالتجارة في الطاقة الشمسية؟

▪️سؤال جوهري ما السبب وراء انقطاعات الكهرباء لفترات طويلة؟

▪️الكهرباء بدت #تتعثر في الخرطوم يبدو أن الطاقة الشمسية مربحة؛ هنالك من يعمل لإعاقة عودة النازحين واللاجئين إلى منازلهم، بدأت المحليات في إزالة الفريشة ومضايقتهم في الأسواق، وقطع الكهرباء لأوقات طويلة تصل ل١٢ ساعة في اليوم.

▪️رجال المرور بدأوا بطريقة غريبة بالايصالات والوقت الآن يمكن تسخيره في القبض على السيارات المسروقة، فلماذا حملات الايصالات رغم أن أغلب السيارات في العاصمة بلا ترخيص فلماذا لا يقدروا حالة النازحين ويحددوا زمن لبداية الترخيص والمحال التجارية وتنظيم الأسواق، كل سيارة قادمة من الولايات وتحمل عائدين هي هدف مربح وصيد ثمين.

▪️هذا الوضع يعني التشجيع على مزاولة الشفشفة والسرقة.

كثرة هذه الأيام تفكيك السيارات المعطلة وتشليعها بغرض بيعها اسبيرات في وضح النهار بدون أي حسيب ولا رقيب، (سيارتك التي سرقها الجنجويدي وقطعت بنزين وتركها في مكان ما، الآن يتم تشليعها).

▪️أثاث بيتك الذي تركه الشفشافة الآن ييسرق ويباع بثمن بخس، ولو جئت لكي تحرسه فالوضع بدأ يصعب حيث قطع الكهرباء يعني انقطاع المياه، وإزالة الفريشة يعني العطالة.

الخرطوم تحتاج لوقفة قوية يا (الوالي) لابد من توفير الاحتياجات الضرورية لعودة النازحين وضرب المفسدين والسماسرة قبل أن يتكاثروا.



جنداوي

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