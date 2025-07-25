وجود علاقات بين الجيش/الدولة السودانية مع مصر أمر طبيعي تماما أتفقنا معه أم لم نتفق. ما هو غير طبيعي أن تسلح دولة ميليشيا همجية تملكها أسرة متورطة في أفظع الجرائم المنصوص عليها في كتاب القانون الدولي. تبرير تسليح الميليشيا بوجود علاقات بين الجيش/الدولة السودانية مع مصر منطق فاسد وغير مقبول لانه يعني ببساطة أن من الممكن أن تسلح أي دولة أسوأ ميليشيا ممكنة وتبرر ذلك بأن جيش البلد له علاقة مع مؤسسات دول أخري بما أن كل الجيوش لها علاقات خارجية. وفي هذا المنطق بربرية تبرر لقانون الغاب وتدمر أسس القانون الدولي والسلام العالمي.

معتصم اقرع