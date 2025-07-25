عائشة الماجدي تكتب ✍️

رجال المرور ببورتسودان –

في صيف العزيزة ( بورتسودان ) الحار جداً لفت نظري تواجد رجال المرور في الشوارع والتقاطعات والشمس في كبدِها يتصببوا عرقاً ظاهر على محيّاهم الوضيئة يعملوا على توجيه المواطنيين بأدب وإحترام وتبادل محبة وإبتسامة مُختطفة من أجل مد حبل الوصل بينهم والمواطنيين —

كُلنا نعلم أن مرتبات رجالات الشرطة في العموم في وضع ما بعد الحرب رُبما لم تُغطي إحتياجات الأسرة ومستلزمات العيال كحال المؤسسات الحكومية ..

لكن هؤلاء الرجال لم ولن يبرحوا الجبل رغم صعوبة الأوضاع …

قُلت في نفسي هبّ أن تكاتفنا سويًا مع هؤلاء الرجال وعملنا على مُبادرة عينية على كلٍ حسب إستطاعته أن يوفر بجانبه قارورة موية وكباية عصير وفي طريقه يسلمها لرجل المرور الذي أمامه .. أو أصحاب الحال الميسور من أخوانا المواطنيين لابأس أن شحن أحدهم في صباح أغرّ سيارته بالموية والعصير وتجول بها في كل تقاطع به رجال المرور وفي المداخل أيضًا وقام بتوزيعها …

نحن كُتار ومع بعض ح نقدر يوميًا كل 5 أشخاص وكله بالمحبة والتكاتف بظبط.

أما المناشدة الأخيرة في بريد —

المدير العام للشرطة السودانية الفريق ( خالد حسان )

وأيضاً لمدير شرطة البحر الأحمر

اللواء / دفع الله طه

ولمدير مرور ولاية البحر الأحمر

اللواء / هناى محمد إبراهيم

أن يوافقوا لنا على مُبادرة كلنا شرطة المرور

لفترة ( شهرين ) لا غير فترة صيف بورتسودان فقط والموضوع أقرب للسُقيا

( موية وعصير ) توزع يوميًا على رجال المرور الدنيا حر وسخانة ورطوبة عالية خلونا نقيف معاهم نحن أخوان كُلنا …

الأمر ما مُكلف بالطبع لكن من الأدب

أن لا نتخطي إدارة الشرطة إطلاقاً …

ورجال المرور يستحقوا ذلك …

عائشة الماجدي