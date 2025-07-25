تراجعهم وتأخرنا

تشهد البلاد حالياً سكوناً و تأخراً في إنجاز أعمال مهمة، و يقع هذا التأخر بينما هنالك فرصة سانحة لحسم الحرب مع التدهور الذي تشهده قوات التمرد .

جندي جريح من الدعم السريع و هو على فراش المرض يعاني من أثر إصابة في الميدان قال (عندي قطرة محتاج ليها سعرها بين 10 الي 15 ألف رفضوا يشتروها لي عرفت طوالي أن الدعم السريع عنده عمر إفتراضي بعدها مافي زول بشتغل بيك)..

مؤشرات تهالك التمرد متعددة فقد طالت و تكررت الشكوي من القيادة و أنها تهتم فقط بالماهرية (أولاد المصارين البيض) كما يسميهم بعضهم و المعنيون هم الذين يُعالَجُون في الخارج. و هم الذين يحظون بأفضل الأسلحة و المعدات في الميدان العسكري.

أزمات الدعم السريع أصبحت متراكمة و تعج مواقعهم في التواصل الإجتماعي بالعديد من الإتهامات المتبادلة التي لا تخرج أيضاً عن إطار العنصرية الواضحة و تتفاعل المشاحنات الكثيرة بينهم و دارت هذه الأيام خلافات علي الملأ بين بقال و الربيع و كلٌ يكيل السباب للآخر و يعيره بقبيلته.

بقال كان يتولى رتبة الفريق و منصب والي الخرطوم و اليوم هو في نيالا دون مهام تناسب الرتبة الكبيرة التي منحت له مما يعني أنها ألقاب مملكة في غير موضعها، وأن قواتهم ليست هي بالمتماسكة التي لها أسس عمل و وظائف محددة المهام و تكليفات واضحة .

الدعم السريع يتهاوى تغيب القيادات فلا ترد علي الإتهامات بمعالجة أو توضيح كما تغيب عن ميدان المعارك سوى هجمات متكررة علي الفاشر و التي تهلك منهم قادة من صفوف متأخرة ليسوا من المعروفين بالقدرة علي إدارة المعارك و توقفت تحركاتهم العسكرية في كردفان .

يعاني التمرد من الإضمحلال بينما تعاني الحكومة من التعثر في أعمالها، لم تكتمل تسمية الوزراء بينما المشاكل تتناسل في الغياب المتطاول .

أعلن عن تكوين لجنة لتنظيم شغل الوظائف القيادية عبر التقديم للتنافس الحر و ليس بالتعيينات و حددت المواقع بالخطوط البحرية و المكتبة الوطنية و مجلس الصحافة و المطبوعات الصحفية و المجلس الأعلي للإصلاح الإداري و إنتهت فترة الشهرين المحددة و لم يُعلن الإختيار لهذه الوظائف.

كما تأخر إعلان نتيجة الشهادة الإبتدائية .

عدم إكتمال تشكيل الحكومة من نتائجه الواضحة تدهور الجنيه السوداني بمعدلات كبيرة رغم أن هنالك أسبابا لارتفاعه تتمثل في زيادة الطلب عليه و وفرة في الدولار مع العودة الكبيرة للمواطنين و غالبهم يعتمد في معيشته علي تحويلات المغتربين .

العودة تعني قيام المواطنين بإصلاحات لمنازلهم و مواقع عملهم مما يرفع الطلب علي الجنيه.

موقف القوات المسلحة القوي في الميدان يحتاج لخدمة مدنية مواكبة توفر ما يحتاجه الجيش من مخصصات مالية و غيرها و هذه يوفرها مواطنون مستقرين يمارسون أنشطتهم و بها يتم توفير المال من الرسوم و الضرائب و الجمارك .

الخدمة المدنية المستقرة و قوات مسلحة تتوفر حاجتها هي الرسالة الأقوى للمجتمع الدولي بأن السودان تجاوز مرحلة الحرب و يدخل في مرحلة تتوسع فيها سيطرة الجيش و تقوي بها الدولة بمواطنين منتجين تتوفر لهم الخدمات و تستقر الأنشطة و يرتفع الإنتاج و تزداد اللحمة الوطنية.

خارجياً ثمة تحركات من الرباعية لم يتلق السودان إخطاراً رسمياً بعملها و ما تنويه مما يقوي احتمال وجود أعمال و أنشطة غير معلنة لا بد معها من تماسك وطني نصد به غوائل ما يرصد تجاهنا من نوايا و أعمال خفية علينا أن نواجهها بقوة لا تعرف البطء و السكون .

راشد عبد الرحيم