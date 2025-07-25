رأي ومقالات

قجة في الجنينة

2025/07/25
قجة

قجة في الجنينة..
مظهر جديد للإنقسام في تحالفات مليشيا آل دقلو الارهابية ، حيث بدأت مجموعات المسيرية في ولاية غرب دارفور حالة من التململ ، والانزعاج من عدم تمثيلهم في هياكل الحكم ، وعدم تقدير مشاركتهم في معارك المليشيا ، وكان أحد مظاهر الإهمال وصول اللواء مليشي قجة إلى ديار أهله هناك..

وكانت مصادر قد تحدثت عن اعتقال القائد المليشي مون في الجنينة ، بعد تقاعسه عن التوجه إلى الفاشر رغم استلامه لعتاد قتالي ، وتم محاصرة قواته في جبل مون..

كل حالات الاحتجاج هذه تعتبر نتيجة لثلاث عناصر مهمة:
– الخسائر الكبيرة في صفوف مليشيا الدعم السريع المتمردة ، وانهاك قواتها وعتادها ، ومثال ذلك مجموعة القجة التي كانت تسيطر على غالب ولاية الجزيرة بمدنها و قراها وحلالها وعاثوا فيها اجراماً وفساداً ، وهرب إلى شمال النيل الأبيض ثم إلى الخرطوم ثم إلى شمال كردفان وآخر معاركه في ام صميمة ، وهو الآن في اقصى أطراف غرب دارفور..
– وثانيها: قلة التشوين والتعيينات (العتاد والمؤن) ، ومع المعارك المختلفة ، تم استنزاف غالب قدرات المليشيا المجرمة وتدميرها..

– وثالثها: غياب الدافعية ، فليس هناك ما يمكن نهبه أو سلبه ، والحديث عن القضية ونحوه مجرد وهم لا أكثر..
– ورابعها: الشعور بالتحيزات القبلية والمناطقية حتى بين ابناء القبيلة الواحدة.
إبراهيم الصديق
ابراهيم الصديق على
24 يوليو 2025م

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