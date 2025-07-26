رأي ومقالات

من يتحمل هذه الفوضي المقيمة بمطار بورتسودان ؟!

2025/07/26
مطار بورتسودان
مطار بورتسودان

■ مايحدث في مطار بورتسودان يتطلب تدخلاً عاجلاً من الجهات التي يعنيها الأمر ..
■ أمر مؤسف حد الفضيحة أن يشكو المواطنون القادمون والمسافرون من ( الطفح) الذي عليه حمامات المطار .. إنها فضيحة بكل ماتعني الكلمة من معني ..

■ فوضي المظهر العام في مطار بورتسودان تجاوزت حدود المعقول .. هاهو مواطن قادم علي متن رحلة بطائرة تاركو يرفع صوته بالشكوى .. تم تمزيق حقيبته بالسكين وسرقة محتوياتها !!
■ من يتحمل هذه الفوضي المقيمة بمطار بورتسودان ؟!

عبد الماجد عبد الحميد
عبدالماجد عبدالحميد
عبد الماجد عبد الحميد

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