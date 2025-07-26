مراكز تدريب حرفي وتمويل مصغر …

هذه اللحظة التي تحتاج فيها البلاد لعشرات الآلاف من الحرفيين في تخصصات الكهرباء واللحام والبناء والنجارة والسباكة دعك من حرفيي السيارات من كهرباء وميكانيكا وسمكرة وبوهيات ، أما في مجالات أعمال الديكور من ألمنيوم وجبس فلا يسعني سوى القول … عيييك !

قبل سنوات في 2017م تقريبا وصلت لمركز تدريب مهني تركي في شمال بحري وذهلت من التجهيزات والمعدات ، وأرجو أن ينتبه رئيس الوزراء لمثل هذه التفاصيل فيبادر بالتواصل مع الدول للعمل على تأسيس بضع عشرات من مراكز التدريب الحرفي في أم درمان والخرطوم والخرطوم بحري وتزويدها بالمعدات والأساتذة مع فتح فرص القبول والدراسة مجانا بشرط أن تتاح الفرصة لمن أكمل الثانوية والخير والبركة أن يكون قد إكمل أيضا الطب والهندسة والمحاماة فلا ضير أن يكون لدى الشاب الأكاديمي صنعة ومهارة في اليد والرزق يحب الخفية على قول إخواتنا المصريين.

ولا أظن أنه سيكون مكلفا للدولة التي تصرف 6 مليون دولار شهريا على إيجارات في بورتسودان توفير صندوق عدة وأدوات مجانا لكل خريج حسب التخصص.

الناس تحتاج من الحكومة الجديدة أفكار عملية ترتبط بالعيشة والكشيشة على قول أمهاتنا وتكون أفكار وطريقة إتخاذ القرارت خارج الصندوق لمواجهة تحديات مرحلة الإعمار وعودة المواطنين.

دعنا يا سيادة رئيس الوزراء من كترة الاجتماعات والتصريحات المطاطة والإنشغال بإصدار قرارات على شاكلة لجنة رتق النسيج المجتمعي فكم ستكون رواتبها ومخصصاتها وماذا ستقدم ؟

إن أول خطوات رتق النسيج المجتمعي هي رتق نسيج الحوجة المادية والخطوات العملية للتغلب على عطالة ضخمة متوقعة وقديما قيل صنعة في اليد أمان من الفقر.

#كمال_حامد 👓