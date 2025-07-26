قبيلة القراريش وجدي الزين ابراهيم.

الاخ والدفعة الاستاذ عبدالمتعال الحماد والشهير ب(عبدالمتعال بقة)، له باع مقدر في علم الأنساب في ارتقاشة، أثناء نقاشي معه منذ سنوات قال لي معلومة ان جدي من والدي (الزين ابراهيم ادريس)، وهو الد جدتي زينب الزين ابراهيم ادريس، والدة الوالد رحمهم الله جميعا رحمة واسعة، قال لي ان جدي الزين ابراهيم له علاقة بقبيلة القراريش، والقراريش هي قبيلة اصلهم من الحجاز، وهم ابناء عمومة للعبابدة، سكنت القراريش مصر وشمال السودان، ويقولون ان نسبهم يعود إلى الزبير بن العوام القرشي رضي الله عنه، وهم قبائل بدو ورعي اشتهروا بابل الرعي وابل الركوب، وينتشرون في السودان ما بين حلفا وجزيرة ارقو ونقلا، وما اعلمه ان جدي الزين ابراهبم هو من أقدم من سكنوا جزيرة ارتقاشة وكان له من المال والابل والغنم والخير الوفير. وعرفت ان القراريش جدهم في دنقلا يدعى ادريس وهو جد القرايش في شمال السودان. كلام الاخ عبدالمتعال حماد وتشابه الاسماء دعاني لان استفسر من والدي واستاذي (العندي حسن العندي) رحمه الله رحمة واسعة، امير القرايش بين منطقة ابوفاطمة وجزيرة ارقو، استاذي بالمرحلة المتوسطة والذي كان يجمعنا به ود التلميذ مع مربيه واستاذه، وفقدنا بعده مرجعا في كل شئ، وكنا في تواصل دائم مع الدفعة في زيارات متكررة في منزله العامر بالسرارية ارقو، بالرغم من اني لدي معلومة ان جدي الزين ابراهيم ادريس هو اصله (بديري)، الا أني تواصلت مع استاذنا المريي العندي حسن العندي قبل فترة قصيرة من وفاته، فهو لم يكن مجرد استاذ في مرحلة، بل كان والد وناصح وملهم ومرجع للجميع، وقلما تنجب عندنا امرأة مثله، واخبرني ان هنالك فعلا من القراريش يسكنون في جزيرة ارتقاشة ولنا فيه اهل، اما (الزين) فهو اسم يشتهر به قبائل البديرية اكثر من القراريش، ولكنه أخبرني ان سيجلس مع من يثق فيهم من علمهم بالانساب في القراريش وبطونها ويخبرني بالحقيقة، وجاء بعده بفترة خبر وفاته رحمه الله، ولم اعرف الحقيقة. انا اهتم كثيرا بعلم الأنساب وهو علم ممتع جدا، وجاء في خاطري ان اكتب في هذه المقال وانا ادون بعض المعلومات عن جدي (الزين ابراهيم ادريس) رحمه الله، في بحثي في (أنساب ارتقاشة وتاريخها) والذي اكتب فيه منذ فترة ليست بالقصير و سيرى النور قريبا بإذن الله، ونتمنى ان يضيف البوست اي معلومة عنه.

د. عنتر حسن