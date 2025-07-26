سفروق السودان

نشرح لأهل المدنية وأجيال الديغتال مفرة السفروق، وهي عصاة أشبه بالرقم سبعة باللغة الإنجليزية (سفن)، طولها نصف متر، تستخدم في الصيد، وعند أهل الشرق مكملة للشخصية أيضًا. ولطالما هي للصيد، وربطًا للأجيال بالثقافة المحلية، كشفت الدفاعات الصناعية عن المسيرة “سفروق” بمدى (٦٠٠) كم، ومقاومة للحرب الإلكترونية في معرض (IDEF-2025) بإسطنبول التركية. الدفاعات الصناعية فخر الأمة السودانية، وملاذها ساعة المحن، وكلما تكالبت قوى البغي والاستكبار الإقليمية والعالمية بمساعدة الخونة على الوطن، ووضعته على جمر (كانون) العمالة والارتزاق يتوهج معدن الدفاعات الصناعية قوة وصلابة، بل يطوع المستحيل ليخرج لنا من بين فرث العمالة ودم المؤمرات (سفروقًا) نحمي به بيضة الوطن من تلك الأحجار. عليه نؤكد للشارع السوداني بأن (كلاب) الرباعية المتوقع اطلاقها ضد الوطن قريبًا، إضافة لحكومة (تأسيس) التقزمية التي تم تشكيلها بالأمس، بأن مفاجآت الدفاعات الصناعية قادرة بعون الله على جعل سافلهم عاليهم. وخلاصة الأمر التحية للدفاعات الصناعية التي زرعت الأمل في أرض اليائسين، وبثت الطمأنينة في قلوب الخائفين، وشحذت الهمم في نفوس المتقاعسين، وبذا قطعت عشم إبليس (كلاب) صيد مشيخة أبو ظبي من (موية إبريق) الوطن الطاهرة.

د. أحمد عيسى محمود

عيساوي

الجمعة ٢٠٢٥/٧/٢٥