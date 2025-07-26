ما لم يقله هرون-!

عدم العودة للحكم إلا عبر الانتخابات ودعم شرعية الجيش في المرحلة الإنتقالية ليس فيه موقفا ولا قولا جديدا بالنسبة للتيار الإسلامي الذي يقود طليعته مولانا احمد هرون عن المؤتمر الوطني

لن يشفع موقف وقول هرون للإسلاميين قبل الحرب ولن يشفع لهم بعدها وهم في الحالين كارت التسوية السياسية المطلوب خارجيا وداخليا لذا ــ

لذا كان على هرون أن يحدث عن المصير المرتقب للإسلاميين والذي ليس هو بالطبع تركهم تامين/سالمين/ آمنين الى حيث الإنتخابات القادمة من رحم الغيب البعيد وهم تحت شرعية الجيش المستفتى للحكم !

كان على هرون و-البندقية لا تزال بيده- أن يطمئن الباقيين من الإسلاميين ويحذر القادمين من خصومهم بأن أمن وسلامة وبقاء الإسلاميين خط نار والحكم لله!



بكرى المدنى