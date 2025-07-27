رأي ومقالات

أين أنت الآن أيها الرعديد الجبان خالد عجوبة ؟!!!

2025/07/27
خالد عجوبة
خالد عجوبة

●اغسطس من العام ٢٠٢٣م توعدنا الخائن المرتزق خالد عجوبة بإسقاط سلاح المدرعات !!!
●ظلت المدرعات صامدة بقوة مقاتليها وثباتهم الأسطوري الذى أدخل الرعب في نفوس هولاء الأوباش ..

●ظلت المدرعات ومنذ يوم ١٢ أبريل ٢٠١٩م غُصة في حلق الهالك حميدتي وأوباشه الذين كانوا يُمنون أنفسهم بدخولها آمنين وقد خاب مسعاهم وهُلِكوا وأنتحروا على أسوارها كالحشرات ..

●أين أنت الآن أيها الرعديد الجبان خالد عجوبة ؟!!!

هاهى المدرعات وقد صمدت وصدت كل هجمات أوباشكم ، بل تحولت الى العمليات التعرضية ، و وصلت القيادة العامة واغلقت طريق الإنسحاب على قواتكم في وسط الخرطوم والتى تمت إبادتها بفعل ذلك الإغلاق التكتيكي المحسوبة خطواته بدقة متناهية …

●التحية والتقدير لأبطال سلاح المدرعات ولكل القوات التى قاتلت الى جانبهم من هيئة العمليات بجهاز الأمن والمجاهدين والمستنفرين.

● تقبل الله شهداء معارك المدرعات الشهيد اللواء الركن ايوب عبد القادر ، اللواء الركن عبد الحليم جبريل ، العميد عمر النعمان ، العقيد الركن مامون عبد القادر وكل الشهداء الذين سطروا تلك الملاحم البطولية وعاجل الشفاء للجرحى ..
#الدروع قلعة الصمود
#الله أكبر ولا نامت أعين الجبناء..

بكراوي
عبد الباقي الحسن بكراوي
عبد الباقي الحسن بكراوي

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2025/07/27