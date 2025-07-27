●اغسطس من العام ٢٠٢٣م توعدنا الخائن المرتزق خالد عجوبة بإسقاط سلاح المدرعات !!!

●ظلت المدرعات صامدة بقوة مقاتليها وثباتهم الأسطوري الذى أدخل الرعب في نفوس هولاء الأوباش ..



●ظلت المدرعات ومنذ يوم ١٢ أبريل ٢٠١٩م غُصة في حلق الهالك حميدتي وأوباشه الذين كانوا يُمنون أنفسهم بدخولها آمنين وقد خاب مسعاهم وهُلِكوا وأنتحروا على أسوارها كالحشرات ..

●أين أنت الآن أيها الرعديد الجبان خالد عجوبة ؟!!!

هاهى المدرعات وقد صمدت وصدت كل هجمات أوباشكم ، بل تحولت الى العمليات التعرضية ، و وصلت القيادة العامة واغلقت طريق الإنسحاب على قواتكم في وسط الخرطوم والتى تمت إبادتها بفعل ذلك الإغلاق التكتيكي المحسوبة خطواته بدقة متناهية …

●التحية والتقدير لأبطال سلاح المدرعات ولكل القوات التى قاتلت الى جانبهم من هيئة العمليات بجهاز الأمن والمجاهدين والمستنفرين.

● تقبل الله شهداء معارك المدرعات الشهيد اللواء الركن ايوب عبد القادر ، اللواء الركن عبد الحليم جبريل ، العميد عمر النعمان ، العقيد الركن مامون عبد القادر وكل الشهداء الذين سطروا تلك الملاحم البطولية وعاجل الشفاء للجرحى ..

#الدروع قلعة الصمود

#الله أكبر ولا نامت أعين الجبناء..

عبد الباقي الحسن بكراوي