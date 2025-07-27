ليلة امس .. ظللت اتابع مقاطع فيديو لعدد من اللايفاتية التابعين للمليشيا وحلفاءها ..

لاحظت .. غضب عارم في صفوف اللايفاتية المرتبطين بميدان القتال.

المقاتلين اعتبروا أن قيادتهم سرقت تضحياتهم ومنحتها لأصحاب “الياقات البيضاء” من حملة الجوازات الاجنبية والمهاجرين..

فرح عارم في صفوف المدنيين وأصحاب الياقات البيضاء .. اخيراً وجدوا فرصة حكم حتى وإن كانت محض خيال و أوهام..

الجميع يبحث عن السلطة حتى وإن كانت على جماجم المحكومين وابادتهم وتشريدهم.. حتى وإن حكموا بلا ارض ولا شعب ..

يبدو أن الأزمة في السودان ، هي ازمة توظيف ، جيوش العطالى تبحث عن رواتب ومخصصات، حتى وإن كانت البضاعة المعروضة للبيع هي اوطانهم.

الجميع يبيع الوطن .. ولكن من يشتري ؟

رشان اوشي