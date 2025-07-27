رأي ومقالات

جمع من رجال الأعمال وتجار العملة مبلغ 20 تريليون جنيه سوداني ثم اختفى

2025/07/27
جنيه سوداني

الجنينة: نهب برعاية المليشيا..
أختفى أحد مدراء المنظمات الثقافية والتجارية في عاصمة غرب دارفور بعد أن جمع من التجار ورجال الأعمال وتجار العملة مبلغ 20 تريليون جنيه سوداني ، تحت دعاوى مختلفة من بيع محاصيل إلى بيع عملات اجنبية..

وظهر مدير شركة (النذير للأنشطة المتعددة) فى مناسبات ثقافية واجتماعية وبحضور ومشاركة من قيادات المليشيا المتمردة ، ووظف ذلك في النصب على ضحاياه ثم اختفى ، مما أحدث صدمة في المدينة المنكوبة..

ابراهيم الصديق على

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