جمع من رجال الأعمال وتجار العملة مبلغ 20 تريليون جنيه سوداني ثم اختفى

الجنينة: نهب برعاية المليشيا..

أختفى أحد مدراء المنظمات الثقافية والتجارية في عاصمة غرب دارفور بعد أن جمع من التجار ورجال الأعمال وتجار العملة مبلغ 20 تريليون جنيه سوداني ، تحت دعاوى مختلفة من بيع محاصيل إلى بيع عملات اجنبية..



وظهر مدير شركة (النذير للأنشطة المتعددة) فى مناسبات ثقافية واجتماعية وبحضور ومشاركة من قيادات المليشيا المتمردة ، ووظف ذلك في النصب على ضحاياه ثم اختفى ، مما أحدث صدمة في المدينة المنكوبة..

ابراهيم الصديق على