العلمانيين ما بيصلوا، طيب البيلاوي حميدتي في قرايتو ده منو؟!!

الخليفة التعايشي كان بيصر يصلي بالجماعة الفجر، وكان بيلخبط في أحكام التجويد، ومافي (ضكر) كان بيقدر يصلحو، صادف في واحد من حفظة القران جاء يوم صلى معاهو، وكل مرة شغال يصلح فيهو، والخليفة جايب تجويد براهو من راسو، والزول الحافظ ما داير يفوت ليهو لا لحن جلي ولا لحن خفي، ويونس ود الدكيم شابكو ليك ( أحم..أحم ) لزولك، بيحاول ينبهو انو مافي زول يصلح الخليفة، والزول ما شغال بيهو.

المهم بعد اكتمال الصلاة، الخليفة قبل للمصلين زعلان جدا، وقال: ده منو البلاويني في قرايتي دي ؟! الناس كلها صنت، كررها مرتين، يونس ود الدكيم قاليهو: يا خليفة المهدي مافي زول بيتجرأ من المصلين ديل يلاويك في قرايتك، ده الا يكون نبي الله الخضر، الخليفة اتكيف وضحك، وقال ليهو: كان كدا كلمو الناس قولوا ليهم نبي الله الخضر صلى ورا الخليفة.

القحاتة بعدما فشلوا في اقناع المجتمع الدولي بحكومتهم المدنية بقيادة حمدوك، ظهرت ليهم حكومة عسكرية ميليشية علمانية تانية، بقيادة الجنرالين حميدتي والحلو بحكومة علمانية بمزاج الحلو، بعيدا من ارادة الشعب السوداني، ومعهم جزء كبير من تحالف القحاتة زملاءهم في السابق، وبقوا يصرخوا فيهم: ديل منو البيلاوونا في حكومتنا المدنية ديل؟!!، علاء الدين نقد طلع ليهم وقال ليهم: ديل نحن البنلاويكم رايكم شنو ؟!! فصمت القحاتة صمت القبور لانهم يعلمون انهم لن يقدروا عليهم، وبداوا من امس يهاجمون حكومة كامل ادريس، ويطلقون عليهم حكومة الكيزان والفلول، وانهم السبب في تفاغم الامور وخراب البلد.

والحقيقة ان حكومة الفيسبوك الافتراضية المكونة في الخارج مجرد وزارات بلا ارض او شعب، و٤٧% من نسبتها لميليشيا متمردة مجرمة دمرت ونهبت الوطن، (شفشافة)، ونسبة ٣٨% لحركة الحلو ليست لها أي شعبية تذكر في فكرها العلماني ولا تأثير لها في الشعب السوداني، وباقي النسبة الضئيلة من بقايا المائدة تتهافت عليها بقية الاحزاب والحركات المتحالفة، وهذا دليل واضح على ان فرية التهميش مجرد كذبة لمكاسب سياسية وانهم اساس التهميش في السودان، وهذه الحكومة لا تعني شيئ والجيش ماض في تحرير كردفان وقريبا ستتحرر مدن دارفور كما صمدت الفاشر وبابنوسة حرة، وعليهم ان يجدوا صفحة في الفيسبوك غير قابلة للتهكير من طيران الفلول، ليحكموا منها حكومتهم الهلامية، ولا حكومة فوق ارادة الشعب حتى ولو وجدت اعترافات من بعض الدول التي عادت السودان وتامرت عليه.

د. عنتر حسن