مجموعة “حسبو” داخل المليشيا تقود تياراً احتجاجياً ضد تشكيلة حكومة “تأسيس”، التي تسيطر عليها مجموعة قوى الحرية والتغيير.

“د.حذيفة ابونوبة” يعمل على تحريض المقاتلين وابناء عمومته لرفض تشكيلة الحكومة التي يرأسها “محمد حسن التعايشي”.

سبق وان رشح تيار المفصولين من “المؤتمر الوطني” داخل المليشيا بقيادة “حسبو عبدالرحمن” “د.حذيفة ابونوبة” رئيساً للوزراء ، ولكنه قوبل برفض واسع من مجموعة “قوى الحرية والتغيير” بحجة أن “ابونوبة” ذو خلفية “كيزانية” ولا يصلح لقيادة دولتهم الافتراضية ..

رشان اوشي