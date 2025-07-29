(اين جوجو المبارك يا التعايشي وفارس النور ؟)

(اين جوجو المبارك يا التعايشي و فارس النور ؟)

تواصلت معي سيدة الاعمال جواهر المبارك الشهيرة بجوجو المبارك من خلال هاتف احد افراد المليشيا و ابلغتني بانها حالياً محتجزة في مدينة نيالا بمنزل خاص بالمتمرد عبد الرحيم دقلو مع مجموعة من ( المشعوزين الدجالين ) و طلبت مني ان اتواصل مع فرد المليشيا هذا و اقدم له كله ما يطلبه من مال للمساهمة في تهريبها ..



و بالفعل تواصلت معه و طلب مبلغ مالي كبير كمقدم نظير تهريبها من معتقلها و قد قمت بتوفير المبلغ له حسب تاكيدات و توصيات السيدة جواهر المبارك على امل ان يتم اطلاق سراحها و لكن للاسف عاد المليشي مجددا يطلب المزيد من الاموال و حينها لم استجب له و لم تظهر جوجو المبارك حتى الآن .

نتوجه بسؤالنا للمليشيا و جناحها السياسي و نقول لهم اين جوجو المبارك ؟ و اذا انكروا تهمة اختطافها و احتجازها في نيالا سوف اقوم بنشر محادثتها المسجلة عندي بالصوت و ارجو من المتابعين المساعدة في نشر البوست على اوسع نطاق

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نزار العقيلي