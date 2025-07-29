حتى لا نخدع أنفسنا.. أصبحنا حكومتين وثلاثة دول!!
*العالم لم يعترف بحكومة حفتر في بنغازي لكن الواقع أن لليبيا اليوم حكومتين*
*صحيح أن القتال توقف في ليبيا بشكل كبير والحركة بين طرابلس وبنغازي صارت سهلة لكن الواقع أن على الأرض دولتين!!*
*السلطة التى أعلنت عنها مليشيا الدعم السريع في نيالا تقوم على أرض من بعض غرب وجنوب كردفان وحتى غرب دارفور مرورا بشرق وجنوب وبعض شمال دارفور*
*لن تتواجد حكومة تأسيس على الأرض لكن مليشيا الدعم السريع موجودة حتى اليوم وأي يوم يتأخر فيه تحرير كردفان ودارفور يتشكل واقع سلطة أخرى ودولة أخرى في السودان!*
*المجتمعات تحت سلطة تأسيس سوف تستسلم للواقع مثلما كانت مستسلمة تحت عدم رحمة الجنجويد!*
*المناطق الحاكمة تحت السلطة الشرعية في الشرق والشمال والوسط -النيل الأزرق واجزاء واسعة من كردفان هي دولة السودان التى تسعى حكومتها مسنودة بشعبها الى تحرير كردفان ودارفور ولكن*
*ولكن الواقع على الأرض هناك سلطة شرعية هنا وسلطة موازية هناك –!*
*المجتمعات في المناطق الحاكمة تحت قيادة الجيش الشرعية نفسها قد تستسلم مع الوقت إلى حقيقة تقسيم السلطة على الأرض وبعضها قد يفضل الوضع مقابل الأمن!*
*إن لم يكتمل تحرير كردفان ودارفور سيتم التطبيع مع الواقع الجديد وان ساءت الأوضاع أكثر قد تنشأ سلطات منفصلة أخرى في الشرق وفي النيل الأزرق*
*مع استقلال الجنوب الذي كان فإن ما قد يجري على أرض السودان يعيد للأذهان التقارير القديمة التي حدثت عن تقسيم البلاد الى خمسة دول*
*قفلة*
*الحل فى إكمال التحرير وسحق الجنجويد*
*بكرى المدنى*