🚨 ما لا يُروى في الإعلام:

طلاب الشهادة من أبناء دارفور..في طريقهم لمناطق الحكومة لأداء الامتحانات..اعترضتهم ارتكازات المليشيا واحتجزوهم أيّامًا في الصحراء القاحلة!

طالبوا كل واحد بـ300 ألف للإفراج عنه..واضطر الأهالي المنكوبون لتوفير المبالغ وسط انعدام الشبكة والاتصالات!

بعض الطلاب وصلوا بعد فوات الأوان..وآخرون أُعيدوا قسرًا بتهمة أنهم “سيلتحقون بالجيش”!

أيُّ عصابة هذه التي تزعم حماية دارفور وتبتز أبناءها؟!

جرائم لا تُغتفر

#أنقذوا_الفاشر

#الفاشر_تموت_جوعاً

‏#StopStarvingAlFashir

‏#DarfurUnderSiege

#افضحوا_مشروع_الإمارات

#السودان_ينتصر

#معركة_الكرامة

#لا_لشرعنة_المليشيا

#الجيش_خط_أحمر

✍️ مكاوي الملك