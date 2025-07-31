البوست قديم لعبد الرحمن عمسيب في أوائل عام ٢٠١٨ ، ربما الكثيرون لم يسمعوا بعمسيب في ذلك الوقت، ولكن كانت نبوءاته حاضرة، ونصائحه واضحة. الكثيرون لم يسحبوا أموالهم، والكثيرون لم يشتروا سلاحاً لمواجهة مغول العصر الحديث.

المشكلة حالياً أن الذين سخروا منه ووصفوه بأنه “عدسيب” قد ذهبوا يبحثون عن العدس في الخارج. يا إخواني، لا تسخروا مما يقول لمجرد السخرية، بل حاوروه وناقشوه، فوالله ما نصح وتكلم إلا صادقاً.

التحية للأستاذ عبد الرحمن عمسيب ولكل المدافعين عن السودان وشعبه.

#السودان

حسبو البيلي

