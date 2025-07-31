الرباعية تحتاج إلى رباعية !!!

• ترامب بطفولته المتأخرة وأحلام يقظته بأنه رجل جائزة نوبل القادم للسلام يجعله( يُكلفت) الأمور بجهالة مضحكة

• وزارة الخارجية الأمريكية ذات الأرشيف (المستف) بالمؤامرات ضد السودان من لدن النميري وانتهاءً ببرهان

ابو ظبي ووكالتها عن إسرائيل كمتعهد تنفيذي لمشروع التخريب اليهودي في المنطقة

• مصر وموازنتها الدقيقة لإحتياجات عمقها الأمني ومعافرة أزمتها الإقتصادية

• السعودية وعينها التي تُركز الآن على أبوظبي المتطلعة لإزاحتها من على رأس قائمة الترتيب في المنطقة العربية ونزغها للسيطرة على مجمل المنافذ البحرية الأفريقية والعربية….

• الرباعية… جُرحٌ واحد ومشارطُ متباينة واشتجار على التشخيص واشتجار على كتابة الروشتة النهائية!!

• الرباعية… أبواب متفرقة لاتنتهي عند باب العزيز ولاتظفر بخطام البعير وزيادة الكيل على ظهره!!!

• في هذه الحالة… يجب على الجريح التعافي( بالأعشاب الوطنية) حتى إذا جف الجرح و( لمّ) نهضنا وتركنا( كيمان ) الرباعية خلف ظهرنا… (نصقع) من نريد صقعه وننسق على قاعدة تبادل المصالح مع من نريد أن ننسق معه

• فشلت الرباعية لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي

يَمُن على الناس فيجعلهم( الوارثين) !! ويصبح أهل السودان أئمة على قرارهم السياسي!!

• على أهل السودان أن ينتدبوا وفدا بقيادة الزعيم الأهلي( شيبة ضرار) للتنسيق بين أطراف الرباعية في بقية المصالح المتقاطعة بينهم فالرجل أصدق من فولكر ويعلم من فقه درء المفاسد مالايعلمه (الصارقيل) الألماني

• فشل الرباعية أكد بما لايدع مجالا للشك أن لدينا أفشل طاقم سياسي حزبي في المعارضة… (قلتو لي) جهود وقف الحرب ياعطالى؟!!

حسن اسماعيل