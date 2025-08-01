من أحاجي الحرب ( ٢١٣٠٢ ):

□□ شهادة من أهل الصندوق الأسود عن كيكل:

○ كتب: أ. ايمن الملكي

و الله يا جماعة انا ما قاعد اسمع لايف للانصرافي و لا حصل سمعت ليه

لكن لقيت منو مقطع منتشر بتكلم عن قرى الصندوق انو كانو بهاجموهم ابناء عمومتهم و هو قصدو كيكل

اتحدى اي زول عندو اثبات انو كيكل هاجمنا

كيكل كان بصل حد سليم و برجع يوم واحد ما هاجمنا و لا فكر يهاجمنا

لما سقط جبل موية و الطريق انقفل و البضاعة انعدمت من المناقل كيكل كان بجيبها لينا من تمبول حد سليم و كلنا بنمشي نبضع من سليم

اتحدى اي زول ما جاب بضاعة من سليم

و يا الانصرافى الصعاليق البرفعو ليك المعلومات دي ما ادرى مننا لو داير تعرف على الاقل اسأل ليك زول راجل و ما بنكر فضل الرجال

نحن كابناء الصندوق و الجزيرة ما ناقصين فتنة مع اي مكون من مكونات الجزيرة و الوسط في النهاية هم لحمنا و دمنا