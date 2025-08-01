رأي ومقالات

شهادة من أهل الصندوق الأسود عن كيكل

2025/08/01
كيكل

من أحاجي الحرب ( ٢١٣٠٢ ):
□□ شهادة من أهل الصندوق الأسود عن كيكل:
○ كتب: أ. ايمن الملكي
و الله يا جماعة انا ما قاعد اسمع لايف للانصرافي و لا حصل سمعت ليه
لكن لقيت منو مقطع منتشر بتكلم عن قرى الصندوق انو كانو بهاجموهم ابناء عمومتهم و هو قصدو كيكل
اتحدى اي زول عندو اثبات انو كيكل هاجمنا
كيكل كان بصل حد سليم و برجع يوم واحد ما هاجمنا و لا فكر يهاجمنا
لما سقط جبل موية و الطريق انقفل و البضاعة انعدمت من المناقل كيكل كان بجيبها لينا من تمبول حد سليم و كلنا بنمشي نبضع من سليم
اتحدى اي زول ما جاب بضاعة من سليم
و يا الانصرافى الصعاليق البرفعو ليك المعلومات دي ما ادرى مننا لو داير تعرف على الاقل اسأل ليك زول راجل و ما بنكر فضل الرجال
نحن كابناء الصندوق و الجزيرة ما ناقصين فتنة مع اي مكون من مكونات الجزيرة و الوسط في النهاية هم لحمنا و دمنا

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2025/08/01