افلاس سياسي..

ما لم تدركه (صمود) أن المواقف تصنعها الأفعال ، وليس أقوال الأسافير وورش المنظمات ، ولهذا البون بينهم وبين الوطنيين و الاسلاميين شاسع..

التحالف الذي لم تطأ اقدامه أرض السودان لا يحق له التقرير بشان أهله ، فهو غربب الوجه واللسان والوجدان وصنيعة (اجندة خبيثة) ..

اعجزهم التعبير عن قضايا وطنهم ومنافسة خصمهم ولجأوا إلى حيلة العاجزين ، وقد ظلوا طيلة عامين كاملين يقاتلون في صف مليشيا الدعم السريع المتمردة والبربرية ويتبنون خطابها ، والان خرجوا للعلن بلسان (الكفيل)..

ابراهيم الصديق على