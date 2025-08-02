رأي ومقالات
التحالف الذي لم تطأ اقدامه أرض السودان لا يحق له التقرير بشان أهله
افلاس سياسي..
ما لم تدركه (صمود) أن المواقف تصنعها الأفعال ، وليس أقوال الأسافير وورش المنظمات ، ولهذا البون بينهم وبين الوطنيين و الاسلاميين شاسع..
التحالف الذي لم تطأ اقدامه أرض السودان لا يحق له التقرير بشان أهله ، فهو غربب الوجه واللسان والوجدان وصنيعة (اجندة خبيثة) ..
اعجزهم التعبير عن قضايا وطنهم ومنافسة خصمهم ولجأوا إلى حيلة العاجزين ، وقد ظلوا طيلة عامين كاملين يقاتلون في صف مليشيا الدعم السريع المتمردة والبربرية ويتبنون خطابها ، والان خرجوا للعلن بلسان (الكفيل)..
ابراهيم الصديق على