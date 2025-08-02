رأي ومقالات

التحالف الذي لم تطأ اقدامه أرض السودان لا يحق له التقرير بشان أهله

2025/08/02
إبراهيم الصديق

افلاس سياسي..
ما لم تدركه (صمود) أن المواقف تصنعها الأفعال ، وليس أقوال الأسافير وورش المنظمات ، ولهذا البون بينهم وبين الوطنيين و الاسلاميين شاسع..

التحالف الذي لم تطأ اقدامه أرض السودان لا يحق له التقرير بشان أهله ، فهو غربب الوجه واللسان والوجدان وصنيعة (اجندة خبيثة) ..

اعجزهم التعبير عن قضايا وطنهم ومنافسة خصمهم ولجأوا إلى حيلة العاجزين ، وقد ظلوا طيلة عامين كاملين يقاتلون في صف مليشيا الدعم السريع المتمردة والبربرية ويتبنون خطابها ، والان خرجوا للعلن بلسان (الكفيل)..

ابراهيم الصديق على

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