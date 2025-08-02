الحقيقة المُرة التي يجب ان يعيها الجميع وان يعرفها هي بان العداوة ليست مع القائد كيكل بل مع فكرة قيام الدرع نفسه

انت بتهاجم قائد تحت امرتو الااف الجنود شارك في تحرير الجزيرة والخرطوم بل ساهم في تغيير موازين المعركة والان كردفان ودارفو وكل ذلك ماهماكم ولاعجبكم؟

كأنو الثار شخصي، لذلك المشكلة ليست مع القائد بل مع الكيان او الدرع الذي اثبت نجاحه بشهادة السودان عامة ما عدا عشرين او تلاتين شخص

لذلك يتم دس السم في العسل بمقولة نحنا ما عندنا مشكلة مع الدرع مشكلتنا مع كيكل، لالا انت مشكلتك مع الدرع لانو كيكل

جابو البرهان وانتو ما بتفهمو اكتر من البرهان، وكيكل ما اول زول يتمرد واذا انت قلبك على الجزيرة اولاد الجزيرة مع كيكل حررو معاو الجزيرة والان في كردفان

وعشان نكون واضحين البمس كيكل بمس الدرع، في الوقت الانتو بتهاجمو فيهو الدرع جنودو بقدمو في تضحيات وهمهم

تحرير كردفان والفاشر

لذلك سياسة الاقصاء وتوزيع صكوك الوطنية والتخوين دي م بتمشي علينا والبلد دي ماحقت زول ومن حق اي زول يقول رايو

بكل حرية ما بتفرض رايك على الجميع

وكيكل ما اول متمرد ولا اخر زول اتمرد فاللعب السياسي ما بمشي علينا الناس بقت صاحية ومتماسكة ومترابطه، والحصة الان الفاشر وكردفان انتهى الكلام🥷

صحي قبل اختم قبل كدا كان قالو برهااااان غلطان بس يقعد يصلح غلطوووو بعدين نشوف البحصل شنو الكلام دا متذكرنو؟

#جيش_قوقو🇸🇩

محمد عمر الشكري