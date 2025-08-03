عائشة الماجدي تسأل محمد محمد خير ——

بسبب إرهاصات تعيين الصحفي محمد محمد خير مستشار سياسي لرئيس الوزراء كامل إدريس إستنطقت الأستاذ محمد خير وخرجت بالآتي —-

محمد محمد خير أنا لم أسعى لهذا المنصب ولم يكن موضوعًا ضمن أجندتي لانني أتلقي علاج منتظم يستغرق ستة أشهر ..”

لذلك ليس من الأخلاق أن ألتزم بمنصب حكومي وأكون غائب عن السودان …

أنا لم ألتقي كامل إدريس على الإطلاق في حياتي وبعد أن تم إختياره رئيس وزراء في السودان إتصل بي كامل إدريس بنفسه وعرض علي أنا أكون مستشار سياسي له وأرسل لي تذاكر السفر إلى السودان من كندا وأستقبلوني في مطار بورتسودان ووفروا لي جناح فندقي في فندق القراند هوليدي ببورتسودان حاليًا ..

أجتمع بي رئيس الوزراء كامل إدريس أول أمس ووضح لي مدى إعجابه جدًا بفهمي ويعتقد أننى بفهم في العمل السياسي الناعم ولدي نظرات بعيدة ..

وللحقيقة رئيس الوزراء كامل إدريس قدم إشادة محترمة في حقي وأنا شكرته على ذلك —

لكن أنا ك ( محمد محمد خير ) وضعت لرئيس الوزراء كامل إدريس شروط :-

أهمها أن أكون مستشار لعدد من الوزرات أهمها مستشار لأربعة وزارت هي ( الثقافة والاعلام والخارجية والشباب والرياضة والبيئة ) وح أكون مستشار أونلاين

وسوف أرشح مجموعة من الشباب يساعدوني في العمل يكونوا تحت إدارتي أيضاً …

وصرح محمد محمد خير إنه بصفته مستشار سياسي وهو في كندا سوف يقوم بجولات في أمريكا وكندا والمجتمع المدني

وح ينسق مع المنظمات ..

وأوضح محمد خير أيضاً ان من شروطه أن يعمل اونلاين من غير مرتب بس فقط حكومة كامل إدريس توفر له ( السكن والعربية والمكتب وتوفر للشباب المُعينين مُرتبات ) ..

#وأخيرًا —

هنالك بعض الترتيبات القانونية جاري العمل عليها الآن بنهاية الاسبوع ح تخلص والأمور تصبح سالكة وبإذن الله نعمل من أجل البلد مع بعض…

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الجدير بالذكر منصب ( مستشار سياسي ) حاليًا لا يوجد في الحكومة الحالية لكن هناك تكييف قانوني جديد تُعاد صياغته لإستحداثه،،

تم إلغائه من زمن حمدوك …