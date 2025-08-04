زيارة و زيارة

هذا العنوان إنتخبته جريا علي مسمى برنامج لجنة التمكين الذي كانت تعلن فيه الإستيلاء علي الأراضي و أطلق الناس عليها تهكما إسم ( أراضي و أراضي ) وراء مسمى البرنامج عالي المشاهدة في قناة النيل الأزرق (اغاني و أغاني) وذلك لاحكام اللجنة المفارقة للقانون و العدالة الصادرة عن لجنة تخلو من القضاة و نصب عليها نصف صيدلي و محامي (كرينات) حيث العمل السهل المكرر و المال الوفير و آخرون جمعوا من كل طيف بعيد عن مهام لجنتهم.

العبرة في التسمية الناقدة هو أنها تعبر عن الفهم العام لكل فعل لا يفي بمعاني المضمون المراد توصيله و إستعصى على الناس إدارك الهدف المراد منه.

و العكس أن كل زيارة معبرة سريعاُ ما تتفاعل مع أحاسيس الناس و يدركون الإيجابي و السلبي منها بقوة.

بين يدي زيارات لهذين المعنيين منها زيارات الرئيس البرهان التي تأت مخاطبة للمشاعر المدركة لكل معانيها سواء كانت عسكرية او جماهيرية .

ثمة زيارات أخري تنأي عن هذا المعني و تجلب الإستغراب و الإستكار الخفي.

زيارة الرئيس البرهان لجامعة النيلين امس تلكم الجامعة التي تقع مبانيها حيث وقعت اخطر المعارك التي دارت في الخرطوم ورغم ذلك إنتظمت الحامعة في القيام بعملها كما انها مؤسسة تخرجت فيها العديد من الكوادر التي أسهمت في البناء الوطني .

في هذه الزيارة طلب الرئيس البرهان ان يتناول اكلة ( الباكمبا ) التي إشتهرت بها ميادين الجامعة

جامعة الخرطوم إشتهرت بقهوة النشاط و الميدان الشرقي حيث العمل السياسي و الفكري كما إشتهرت (بالحلاق) حمودة و كلماته التي تأت محملة بالمعاني و التي تعكس جانبا من تلاحم الأحاديث الجارية العلمية و السياسية و ما فهمه رجل من عامة الناس و جاءت تعليقاته جميلة و معبرة .

زيارات البرهان تنم عن معاني و قيم بنهج مفهوم يرسخ بين الناس مثل تناوله القهوة في ساحل البحر الأحمر او يشرب الشاي من بائعة في منطقة تحررت حديثا في امدرمان او يزور اسرة شهيد .

ثمة زيارات أخري لا يفهم الناس مغزاها فقد تطلق عليها مسميات مستنكرة او يتم تجاهلها و قد تذهب التفسيرات مذاهب شتي .

يحكي ان وزيرا في عهد الإنقاذ ذهب إلي الدكتور حسن الترابي ليطلعه علي فحوي و نتائج زيارة له خارجية طويلة بلا هدف واضح منها فرد عليه الترابي بكلمات فكهة لاذعة ( إذا لم يسألوك عند حسابك يوم القيامة عن هذه الزيارة فلا تذكرها )

مضي إسبوعان علي زيارة السيد نائب رئيس مجلس السيادة إلي دولة (ناميبيا)، و هي دولة بعيدة عن الشأن السوداني و لا تأثير لها علي منظمات القارة ناهيك عن العالم و ليست بذات إنتاج واضح يلبي لنا حاجة و لم أجد تفسيرا او إفادة حولها و ما تم فيها .

نحن في الحرب و قد تكون للزيارة مقتضيات لعدم البوح و لكن كما يقال (الكلمات اوعية و المعاني تنزلات) و في هذا باب لمن اراد التكتم عن زيارة لأسباب مقنعة أن يقدم بعض ما يشفي الغليل و لا يترك الأمر للقيل و القال فقد ترتد عليه و علي الزيارة .

نشطت عضوتا مجلس السيادة الدكتورة نوارة ابو محمد محمد طاهر و الدكتورة سلمي عبد الجبار المبارك في العديد من الزيارات و تابعتا أنشطة في مجالات العمل الشرطي و العسكري و الخدمات التي هي من العمل التنفيذي و كمثال فقد زارت الدكتورة سلمي عبد الجبار جامعة افريقيا العالمية للوقوف علي إعمارها بعد الأضرار التي أصابتها و هذا ليس من اعمال السيادة بل فقد إلتقت مجلس أمناء و ليس مجلس إدارة له حق البت في شان الجامعة .

زارت الدكتورة نوارة ولاية القضارف للوقوف علي التنمية و المرافق الخدمية و الصحية و القضايا الأمنية و هذا ليس من شان أو أعمال السيادة و ما الذي سيفعله مجلس الوزراء إذا هي جارت علي عمله و مهامه ؟

ثمة الكثير من قضايا السيادة و ما يتعلق بها من شان خارجي او إكمال هياكل الدولة بإنشاء المجلس التشريعي أو تكوين المحكمة الدستورية التي تعطل بغيابها إنفاذ العديد من الأحكام القضائية التي اكملت كل مراحل التقاضي و تنتظر البت النهائي فيها و بعضها في تجاوزات تندرج في إطار الخيانة العظمي و تهديد كيان الدولة و التعدي علي أرواح الناس .

كما ان في العمل الخارجي مساحة لاسيما بعد الحرب في ميادين و اعمال و لعل النشاط النسوي يثمر مع كونهما نساء في قمة الدولة و أمامهما ذخيرة من حالات التعدي علي النساء و الأطفال من قبل التمرد .

نهاية الحرب تكتمل بتنسيق و تجويد و ترتيب عمل الدولة و ان يكون للسيادة عملها و للحكومة شأنها .

راشد عبد الرحيم