بالرغم من أنني انتقدت الأخ حسين ملاسي علنا من قبل، وقلت له في الخاص يوما ما أنت ظالم ومعتدي، ولذلك “السوء من القول” سيكون النتيجة، ولكنني لا أرى توصيف الاخ محمد محمد خير له بأنه بطيني ، وأنه يصطاد الولائم المجانية صحيح، ملاسي صاحب عزة وكرامة وعناد، ومن أسرة كريمة.هو صار مؤذيا للصديق والعدو في الآونة الأخيرة، ولكن دوره في معركة الكرامة لا يقل عن محمد محمد خير، والجمهور يختلف حول التفضيلات أيهما قلمه أشد فتكا باعداء الوطن، ولا يستطيع أحد سلبه نجاحه ووطنيته ولا يجوز وصفه بما ليس فيه، أو الاسائة لأهله. محمد محمد خير شاهد على عصور وليس عصرا واحدا، ولديه دهاء سياسي نادر وسيطرة على المجالس يجب تسخيره للوطن، دون أن يكون خصما على مساحة آخرين، أو اضرام نار منافسة وثنائيات لا حاجة لنا بها .. ختو الكورة دي واطة … وبسرعة!

مكي المغربي