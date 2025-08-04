رأي ومقالات

جولات البرهان

2025/08/04
إبراهيم الصديق

جولات البرهان..
خلال الأيام الماضية شهدنا سلسلة من زيارات الفريق اول عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة والقائد العام للقوات المسلحة ، شملت مناطق مختلفة ، في ام درمان والخرطوم وشرق النيل ، وغالبها دون ترتيبات قبلية لظروف امنية معلومة ، فما هو المغزى من هذه الزيارات ، وما مغزاها ؟..
ومعلوم أن التحركات الرئاسية تعبر عن اولويات الدولة ، واهتماماتها ، فهل من ضرورات هذه الجولات ، دون أن ننكر اهميتها ؟..
هناك تحديات امنية كبيرة ، في كردفان وحشود على مدينة الأبيض ، وظروف انسانية بالغة الحدة في الفاشر وكادوقلي ، والدلنج ومعاناة مواطني شمال وغرب كردفان ، ومع ذلك يتم تركيز صور رمز السيادة وهو يتجول من شارع إلى آخر في الخرطوم ؟ ما هو مغزى ورسالة ذلك؟..
بالتأكيد هناك جهود ومؤسسات قائمة على الأمر ، لكن لابد من إشارة بذلك من قيادة الدولة والحديث عن ذلك ، لقد اجتمع البرهان مع رئيس وهيئة الأركان وكان يمكن توظيف ذلك برسالة اطمئنان أو دعوة نفير وتأكيد موقف..
ارجو أن نذكر القائمين على أمر مكاتب السيادة ، أن حركة وجولات راس الدولة تحظى بتغطيات اعلامية وتطغى على قضايا أهم ينبغي أن تتصدر المشهد ، فلا تصرفوا الشعب عن معاركه وتحدياته الكبرى إلى قضايا ذات أهمية أقل..
حفظ الله البلاد والعباد
د.ابراهيم الصديق على
3 اغسطس 2025م..

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2025/08/04