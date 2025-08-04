كلنا عارفين (مصر) مابتتلحق في الإعلام والفن والسينما

كلنا عارفين (مصر) دي مابتتلحق في الإعلام والفن والسينما… وإننا مابننافس في المجالات دي معاهم… مالأننا فقيري موهبة أو عديمي إبداع، لكن ببساطة لأننا ناس جرجرة وتسويف وماعندنا إحترافية كافية… وترانا معظمنا متعطل وبيتلفت!!!

مثلاً.. في التغطية الإعلامية لقطار العودة الطوعية التابع لمنظومة الصناعات الدفاعية منذ بدايتها… طغت الحملة المصرية علي الحدث تماماً وبلعته في دقايق لدرجة إنو الناس كلها فهمت أن قطار العودة هبة من الحكومة المصرية رغم أن مصاريفه بالكامل إلتزمت بيها المنظومة من وإلي ومافي زول دافع جنيه.

لكن الإعلاميين المصريين بمختلف فئاتهم ومنابرهم المسموعة والمقروءة والمشاهدة، سواءاً صحف سيارة أو مواقع إلكترونية أو وسائط وسوشل ميديا أو قنوات فضائية يعجبوك، كانوا ملتزمين بالموعد وبأدوات بسيطة لاتتجاوز الهواتف النقالة الواحد بيركز مع نفسه وماعنده شغلة بالتاني بيعمل في شنو، بيحدد المستهدفين ويسجل التصريحات والإفادات وياخد اللقطة بشكل عملي وجاد وسريع وبيكون مُلِّم بالتفاصيل ومنحاز لي بلده وعنده بعد نظر وبينشر في نفس اللحظة من موقع الحدث ويبقي مارق بكل إحترام عشان أكيد لاحق شغل تاني !!

أما نحن فحدّث ولا حرج… كيمان كيمان… سلام ومطايبة وونسة وقطيعة… وده مابيدور ده… وديل شلة براهم….وديل بيناتهم حساسية…وداير لي كباية قهوة… ودقيقة نركب الكميرا ونشغل الإضاءة… ودقيقة أصلح توبي ومكياجي… ولجلجة وتأتأة… وفيها ظرف ولا مافيها…. إلا من رحم ربي من الإعلام الوطني المحترم وهم للعلم قلة!! وبعد ده نُص البيحضروا الفعالية أساساً مابيكتبوا عنها حرف والموضوع بالنسبة ليهم مجرد برنامج وبس!!!

قلتو وبتحمل مسئوليته 👌

عرفتوا الفرق؟!!

نحن بُعااااااد شديد ياخ… وراء خاااالص للأسف… وبنكابر ساي.

أعتقد أهم خطوة للتغيير والبناء إنك تواجه نفسك وتعترف بالقصور العندك!!

د(اليا) س