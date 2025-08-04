بطبطة القحاطة !!

بَطْبَطْ الرجل، فى العاميِّة، تعني ضَعُفَ الرجل وتهالك، وفي الفصحى تعني ضَعُفَ رأيه، وبَتْبَتْ الرجل تحركت أعضاؤه وكأنه فى النَّزع، وفي الأمثال (الصقر كان وقع كُتْرَ البَتَابِتْ عِيب) وقال الحمري: (فاطرِك لَمْحَةَ البرقَ أَلْمَعْ من البَتْبَاتْ)، أي مثل حركة أجنحة الدِيَكَة عندما تبدأ فى الصِياح.

غير أن (البتبتة) ليست وقفاً علينا فللخواجات بطبطتهم كذلك، وتبدأ عندما يستمع الخواجة إلى مُحَدِثِه، وهو يؤمئ برأسه كأنه يوافقه الرأي، ولكن عندما يشرع فى الرد يقول( .. yes,but) وحين يقول الخواجة but فاعلم عندها أن البطبطة قد بدأت لتنقض كل نسيج محدثه من بعد قوةٍ أنكاثاً ، وهو الذي كان يظنَّ انه قد أقنع الخواجة!!

وللقحاطة بمختلف مسمياتهم المتكاثرة أميبياً، بطبطتهم الخاصة فقحت بطبطت فأخرجت تقدم أو تقزم،ثم تقيأت تقدم فأفرغت من جوفها صمود أو ثمود، التي أخرجت بدورها مع فضلاتها تأسيس أو تسويس، وما زالوا يبطبطبون ويبتبتون فى كل (صباحاً جديد) حتى حملت صمود سفاحاً، فلما جاءها المخاض فى نيروبي هزَّت إليها بجذع شجرة الزقوم فتساقط عليها ثمراً خبيثاً فأكلوا طعام الأثيم، وشربوا عليها شوباً من حميم، كالمهل يغلي في البطون، فولدت تأسيس ما يسمى بالحكومة الموازية أو الحكومة المزازية، ولا زالوا يبطبطون بعد إعلان تشكيل حكومة الفيسبوك هذه، فيزعم بعضهم أنها لا تمثيل فيها لفئة اللصوص (الفازعين فى الحَرْبَة- بترقيق الراء-) ولم يتأخر الإتحاد الأفريقي ولا جامعة الدول العربية فى اِدانة اِعلان الحكومة المزازية، واتخذت المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر والعديد من الدول موقفاً صارماً،

وكثرت البطبطة عندما أُلغى اِجتماع الرباعية بواشنطن، وكانت آمالهم معلقةً على ذلك الاِجتماع الذى ذهب مع الريح، لكنهم لا زالوا، أي (القحاطة) يبطبطون حتى بعد وقوع الصقر، فهم لا يعرفون العيب، يطالبون بالحكم المدني وإقصاء الجيش عن السياسة، لكن من خلال فوهات بنادق مليشيا آل دقلو المجرمة والمرتزقة الأجانب !!

عرض مسلسل (البتابت عيب) من بطولة قحط، بالاشتراك مع أجهزة المخابرات الغربية واخراج الرباعية. لا زال مستمرا، فى الوقت الذى يقدم فيه جيشنا مسنوداً بجميع القوات النظامية والقوات المشتركة وبجماهير الشعب السودانى، أرواح منسوبيه مهراً للأرض والعرض، وقحط تَعَرِضْ بَرَّه الدَّارة.

والله غالب على أمره لكن أكثر الناس لا يعلمون.

محجوب فضل بدري