تعاطي حكومة السودان مع قضية المرتزقة الكولمبين باهت للغاية

تعاطي الحكومة مع قضية المرتزقة الكولمبين الذين قتلوا في الفاشر وكشفت تقارير إعلامية كيف تم إرسالهم الى السودان تعاطي باهت للغاية ، قضية مثل هذه كان يجب ان يعقد لها مؤتمر صحفي يضم وزارة الخارجية والإعلام والمتحدث باسم الجيش لفضح المخطط الكبير ضد السودان وبأدلة ومستندات مبذولة في الإعلام ،حتى الان لم يصدر تصريح رسمي من اي جهة ولم تتناول منصات الإعلام الرسمية التابعة للدولة الخبر الذي يستحق ان تبرز له مساحات واسعة في كافة وسائل الدولة الإعلامية

عبدالرؤوف طه علي