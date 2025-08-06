الإعيسر في وضع صامت!!

مواقف الأستاذ خالد الاعيسر المبثوثة والمنشورة في الإعلام للرأي العام حول معركة الكرامة كانت هي السبب الرئيس لإختياره وزيرا للاعلام وناطقا بإسم الحكومة وكانت صفة النطق أعلاه أي المعبر عن نفسه والكثيرين معه ثم المعبر لاحقا عن حكومته هي سبب الشعبية الكبيرة التى تحققت له حد تسميته بالسوخوي!!

أن فصل مهمة الناطق الرسمي باسم الحكومة عن مهمة وزير الإعلام خالد الاعيسر يعني ببساطة تجريده من الصفة الأساسية والأولى التي تم بموجبها اختياره وزيرا ومحدثا بإسم الحكومة وان سقطت سقط الوجود المعني للأعيسر !!

أن حبس الأستاذ والزميل خالد الاعيسر في مهام التأهيل والادارة والأعمال الروتينية للوزارة قد تدفع بالأخير الى عادته المحببة وهي الاستقالة على الهواء مباشرة والله أعلم!!



بكرى المدنى