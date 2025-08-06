كونفدرالية الشرق ووحدة السودان

تتعالى هذه الأيام بعض أصوات أبناء الشرق على المواقع وفي المجالس تنادي بالكونفدرالية للشرق وهى نظام حكم أقرب للإنفصال منه الى الوحدة

لا أحد يملك وصايا على رأي احد من الدعوة للمركزية القابضة الى المطالبة بتقرير المصير

وسبق لفعاليات من شرق السودان أن دعت لتقرير مصير الإقليم بالاستقلال التام عن الوطن الأم في مؤتمر سنكات في حال لم تتوفر أشراط معينة للوحدة وهذا الطلب منصوص عليه في بنود توصيات مؤتمر سنكات الى اليوم

أن دعاوى أبناء الشرق لوحدة مختلفة من الوحدة القائمة والمطالبة الحالية بالكونفدرالية وقبلها دعاوى تقرير المصير هذه الدعاوى مفهومة ولكن النقاش حولها وغيرها مطلوب ما دام الشأن سياسي ووطنى

بناءا على تعريف الكونفدرالية أجدها دعوة متطرفة ويمكن الاستعاضة عنها بنظام حكم أحفظ للوحدة و أنسب لأقاليم السودان ومن بينها الشرق

أظن جازما أن الفدرالية وهي الحكم الإقليمي بسلطات وصلاحيات واسعة(جدا) أنسب للبلد من الكونفدرالية التى تجعل من كل إقليم دولة داخل حدوده

الفدرالية نفسها كانت مطلب حزب مؤتمر البجا منذ الخمسينات ولا زلنا نحتاجها حتى اليوم و أرى فيها مخرجا للبلاد والعباد مع المحافظة على وحدة الوطن

الكونفدرالية أنسب لأن تكون اليوم بين السودان وبين جنوب السودان الذي كان وسأعود لذلك بالتفصيل

بكرى المدنى