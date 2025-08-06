كانت الإنقاذ تسمي الترضية بـ (مساعد) وهي خانة لن تجد لـ(المرضي عليه) أي مؤهل

▪️كانت الإنقاذ تسمي الترضية بـ (مساعد) وهي خانة لن تجد لـ(المرضي عليه) أي مؤهل سوى (البرستيج) المصنوع بالسلاح أو بالقبيلة، فكان مناوي وابني المهدي والميرغني.

▪️جاء #القحاتة وسموها استشارية وهنا كانت من أجل تمرير أجندة غربية ومشبوهة لتفكيك المجتمع فكانت استشارية النوع واستشارية عرمان وأمجد.

▪️استشارية #آل_دقلو إخوان كانت من أجل الكذب والتضليل والتسويق للسرقة والتسويف فكان جوقة من المطبلين والمطبزين،، يوسف عزت، طبيق، الربيع، وغيرهم من الشفشافة واللصوص.

▪️جاءت حكومة #الأمل وحتى الآن تذهب بذات النهج الدقلاوي في اختيارات غير موفقة سقطت استشارية الإعلام في أول امتحان فهل ستنجح استشارية القبيلة؟

جنداوي