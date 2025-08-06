رأي ومقالات

كانت الإنقاذ تسمي الترضية بـ (مساعد) وهي خانة لن تجد لـ(المرضي عليه) أي مؤهل

2025/08/06
احمد جنداوي

▪️كانت الإنقاذ تسمي الترضية بـ (مساعد) وهي خانة لن تجد لـ(المرضي عليه) أي مؤهل سوى (البرستيج) المصنوع بالسلاح أو بالقبيلة، فكان مناوي وابني المهدي والميرغني.
▪️جاء #القحاتة وسموها استشارية وهنا كانت من أجل تمرير أجندة غربية ومشبوهة لتفكيك المجتمع فكانت استشارية النوع واستشارية عرمان وأمجد.

▪️استشارية #آل_دقلو إخوان كانت من أجل الكذب والتضليل والتسويق للسرقة والتسويف فكان جوقة من المطبلين والمطبزين،، يوسف عزت، طبيق، الربيع، وغيرهم من الشفشافة واللصوص.

▪️جاءت حكومة #الأمل وحتى الآن تذهب بذات النهج الدقلاوي في اختيارات غير موفقة سقطت استشارية الإعلام في أول امتحان فهل ستنجح استشارية القبيلة؟
جنداوي

إنضم لقناة النيلين على واتساب


مواضيع مهمة

ركوب الخيل لا يناسب الجميع؟     أيهما أصعب تربية الأولاد أم البنات؟      جسر الأسنان

هل تعقيم اليدين مفيد؟              الكركم والالتهابات             أفضل زيوت ترطيب البشرة

2025/08/06