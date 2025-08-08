هل سيعود المصباح أبوزيد علي متن طائرة كامل إدريس ؟!

■زيارة رئيس الوزراء د. كامل إدريس إلي القاهرة اليوم ناجحة زماناً ومكاناً .. مصر تلعب حالياً أدواراً مهمة في قضية الحرب والسلام في السودان .. لأول مرة في تاريخها القريب تستشعر مصر خطورة أن يكون السودان مستهدفاً في وحدته وأمنه .. ولأول مرة في تاريخ مصر يعايش الشعب المصري الآثار المباشرة لحرب شاملة علي السودان .. ولهذا تكتسب زيارة د. كامل إدريس أهميتها من هذين البعدين .. الجيوسياسي والإنساني ..

▪️من حيث المضمون .. لاجديد في الزيارة ولا يتوقع أن تكون لها ثمار مباشرة علي راهن العلاقات الاقتصادية بين البلدين .. مصر الرسمية أرادت بهذه الزيارة أن تقف علي مسافة قريبة من رئيس وزراء السودان .. كيف يفكر .. مدي عمق رؤيته لقضايا المنطقة .. كيف يتعاطى مع تحديات بلاده .. قربه أو بعده من مصالح وهموم مصر إقليمياً ودولياً .. بالمجمل هي زيارة استكشافية ليس مطلوباً منها لمصر تحديداً أكثر من هذا ..

▪️ولأنها زيارة علاقات عامة أكثر من كونها زيارة لبحث القضايا والمشاكل العالقة فقد خلا البيان الختامي لمحادثات رئيسي الوزراء من الإشارة إلي أي قضية أو نقطة جديدة .. وإن كانت ثمة ملاحظة فهي عدم التحفظ من الجانب السوداني علي الإشارة إلي النهج الأحادي في قضية سد النهضة وهي لغة تعكس تمرير أجندة مصر من الزيارة الأولي لرئيس وزراء السودان ..

▪️نقطة الضعف الظاهرة في زيارة د. كامل إلي مصر هي تواضع وفده المرافق .. لاعذر للجانب السوداني أن يصل وفد كامل إدريس إلي القاهرة في ظل غياب وزير خارجية للسودان بسبب ( محركة ) رئيس الوزراء في خياراته للمنصب ومنها إصراره أن يتولي بنفسه حقيبة الخارجية لمدة 6أشهر بعد فشل خطة تعيين نورالدين ساتي بعد عاصفة الرفض الشعبي التي أطاحت أيضاً وزير الصحة الذي بات مؤكداً أنه لن يحضر إلي البلاد ولن يتقدم باستقالته!!

▪️ ينتظر السودانيون في مصر أن يكون رئيس الوزراء قد تطرق مع الجانب المصري إلي الملفات الساخنة التي تواجه السودانيين هناك .. التعليم العام والجامعي .. مصر الرسمية ( تنصّلت ) من إلتزاماتها بالرسوم الرمزية للطلاب السودانيين الذين يلتحقون بالجامعات المصرية حيث يواجه طلاب السودان هناك محنة الرسوم المتصاعدة بمتوالية هندسية ..

▪️هنالك فرصة آمل ألا تضيع من بين يدي الدكتور كامل إدريس قبل أن تقلع طائرته من مطار القاهرة في طريق عودتها إلي بورتسودان .. قبل سنوات تزامنت زيارة الرئيس المصري الشهيد د. محمد مرسي إلي السودان مع ضجة اعتقال جهاز الأمن السوداني يومها لصحفية مصرية تسللت إلي داخل السودان عبر الحدود الأثيوبية ضجّت وسائل الإعلام المصرية منددة بخطوة جهاز الأمن السوداني ..لم يغادر مرسي الخرطوم حتي تم إطلاق سراح الصحفية المصرية التي عادت علي متن طائرة الرئيس المصري إلي القاهرة ..

▪️سيكسب كامل إدريس كثيراً إن عاد وفي معيته قائد البراء المصباح أبوزيد ..

عبد الماجد عبد الحميد

