فاطمة الصادق: عيب والله

وصلتني دعوة كريمة من السيد السفير الفريق اول ركن مهندس عماد الدين مصطفى عدوي للجلسة التفاكرية مع دولة رئيس الوزراء وحضور المؤتمر الصحفي من بعدها وحالت بعض الظروف من حضور هذا اللقاء المهم ولكن في المجمل العام وبعيدا عن جدلية الهزل والاستخفاف هنا وهناك فأعتقد أن الزيارة كانت جيدة وغطت كتير من الملفات المهمة علي رأسها العالقين بالسجون و التعليم وتاشيرات الدخول لمصر والاقامات التي اقلقت مضاجع السودانيين في مصر واتوقع ان نسمع اخبار سارة بخصوصها في مقبل الايام خاصة وأن رئيس الوزراء قد شدد علي ذلك في أكثر من تصريح أثناء زيارته

لكن بصراحة حزنت جدا وانا اري التهكم والاستخفاف بأول زيارة لرئيس الوزراء في هذا التوقيت الحساس والانصرافية التي صاحبت ذلك والتركيز علي زيارة خاطفة لمقهى سوداني جسد من خلاله الرجل الإحساس والارتباط السوداني الشعبي والرسمي،،في الوقت الذي منح فيه الإعلام المصري مساحات كبيرة للزيارة وتحدث عن أهميتها ونتائجها بشكل مشرق ومشرف

عيب والله

كسرة/

هل يجرؤ احدكم علي انتقاد البرهان وهو يتجول بين شعبه ويتناول الباكمبا والليمون المركز ان كان هذا عيب صراح كما يحاول ان يقنعنا البعض ام ان الامر مرتبط بتوزيع الدعوات والاتصالات والترتيبات التي ربما تجاوزت البعض ،،غايتو جنس قصص

فاطمة الصادق