يقال “إذا رأيت الطريق على ما يرام فاعلم أن هناك كمين”.

ولكن المعنى ليس بالضرورة مرتبط بالحركة في المكان، مثل التقدم العسكري واحتلال مناطق جديدة؛ فهو قد يكون معنا زمانيا؛ فقد تكون مقبل على كمين حتى وأنت في مكانك مع مرور الأيام بهدوء.

نشاط طيران الجيش السوداني هذه الأيام في كردفان ودارفور هو كمين زماني وقعت فيه المليشيا في لحظة كانت تظن فيها أن الأمور تسير على ما يرام.

يجب على الجنجويد أن يشعروا بالخوف من سكون الجيش أكثر من تحركاته.



حليم عباس