🛑الي السادة الاستخبارات العسكرية المركزية..

🛑الي السادة اللجنة الأمنية بكل الولايات.

🛑ما يحدث في نقاط العبور بالولايات جريمة في حق الوطن.

✒️غاندي إبراهيم.. يكتب..

⭕انخفضت وتيرة الحرب في كثير من المناطق، وعادت الحياة الي طبيعتها، وبدأت خطوات التعافي ومراحل البناء لشعب انهكته الحرب، ويريد ان يبدأ من الصفر.

⭕ولكن الواقع أن هنالك من يعمل على تعطيل عمل التنمية ،واستهداف كل مواطن مكافح وهو في سعيه الحثيث لكي يساهم في تطبيع الحياة بمنطقته والبلد ككل، وهم اولئك الواقفين على أمر حراسة مداخل ومخارج المدن من بورتسودان الي عطبرة الي امدرمان مروراً بالنيل الأبيض والي مدني وسنار، فالتاجر في سبيل ان تصل بضاعته الي المنطقة التي يريد عليه دفع مبالغ تفوق حجم ارباحه.

⭕اسوأ مناطق يحدث فيها ابتزاز للتاجر هي نقاط عبور ولاية النيل الابيض وسنار ثم عطبرة، فالدفع يتم بشراهة هناك وبأساليب متعددة.

⭕في نقاط عبور ولاية النيل الأبيض توفي سائق شاحنة قبل أيام ووقع مغمى عليه نتيجة للابتزاز الذي مورس عليه من قبل القائمون علي نقاط العبور هناك.

⭕معظم التحصيل يتم خارج إطار القانون، وعليك أن تدفع للمتحصل في حسابه الخاص لا حساب الدولة، واذا كان ورقك نضيف ومكمل كل المطلوبات لابد لك ان تدفع أيضاً والا يتم حجز عربتك.

⭕ورقك غير مكتمل وحتي ولو بتحمل ممنوعات، ستمر طالما ستدفع رشوة للموظف الموجود في نقطة العبور.

⭕قبل أيام تحدثت مع مسؤول امني لديه أفراد متواجدين في نقاط العبور، ونقلت له ما يحدث بنقاط العبور، ذكر لي انه ذهب متخفيا وشاهد بعينه احد الأفراد المنتمين لجهة أمنية أخرى يقبض رشوة من احد السائقين، وحينما اتصل بالضابط الذي يتبع له وحكي له ما راه لم يجد إجابة.

⭕قرابة الخمسين سائق ذهبوا الي استخبارات الفرقة 18 النيل الابيض وشكوا لها حجم الابتزازات التي تتم، فأجابهم أفراد الاستخبارات بالقول (اتحملوا دا حال الحرب)؟

⭕قبل أيام تم نشر تحقيق لإحدى الصحفيات يتحدث عن وصول الخشب والحطب السوداني الي سوق أسوان، عبر مصريين يجلبون الخشب مباشرة من السودان بدون علم الدولة، كل ما عليهم دفع مبالغ لنقاط العبور ولعمال سودانيين، وما تم هو جريمة في حق الوطن.

⭕كما تقوم جهات الان بتصدير إناث الضأن وغيرها من الأشياء الي مصر، بدون اي إجراءات حكومية، كل ما يفعله السائق المصري ان يتعامل مع نقاط العبور بالطريقة التي يفهمها.

⭕الان انتشرت المخدرات وسط شبابنا خاصة المستنفرين الذين ساهموا في طرد المليشيا، ووصول (البنقو وحبات الترامادول) الي الشاب السوداني اسهل من اي شيء.

#من يحمي بلدنا،، ومن يحمي اقتصادنا،،، ومن يحمي المواطن المغلوب علي أمره.

#لابد من مراجعة عمل نقاط العبور، وكذلك التقليل منها ومحاكمة الفاسدين فيها.



