يوم أن تفرق الناس وتشتت بهم السبل ،وضعفت الآمال،وتمكن العدو من الخرطوم وكان على مشارف القضارف،خرج المصباح بجسده النحيل مدافعا مقا..تلا جنبا إلى جنب مع جيش بلده،ثم لم يكتفِ بالقتا.ل بل كان يطوف الولايات والقرى محرضا مشجعا للدفاع عن الدين والعرض والبلد،وكان يبث الأمل في جموع الشعب السوداني كله،وكنا نتثبت بخطاباته وكلماته القوية،فرغم ضعف جسده إلا أن صرخاته كانت أشد من السيوف على العدو،و أعظم من البلسم على قلوبنا،لم يكن المصباح حينها يدافع عن حزبه الحركة الإسلامية أو فكره الخاص به،بل كان يدافع عن جموع الشعب السوداني بمختلف أطيافه وتوجهاته،أفانتركه في شدته وقد وقف معنا في شدتنا ؟لا والله

#الحرية_للمصباح

المصباح ليس أي رجل،بل هو عند السودانيين بطل قومي سيسطر التاريخ اسمه،ومازالت الفيديوهات والتوثيقات شاهدة على تضحياته وبطولاته،فوالله من العار أن يتم اعتقا.له في دولة أخرى و لا يخرج أي بيان رسمي بشأنه،وكذلك من العار أن لا توجد حملة شعبية تضامنا معه.

فعلوا هذا الهاشتاق



مصطفى ميرغني