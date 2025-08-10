المصباح في مشكاة

اول مرة اري فيها المصباح ابوزيد طلحة في مستشفي السلاح الطبي بمدينة عطبرة وكنت جئت رفقة السيد رئيس المجلس السيادي القائد العام للقوات المسلحة الفريق اول ركن عبد الفتاح البرهان هو يزور جرحي العمليات بمستشفي السلاح الطبي بعطبرة في يوم خروجه من الحصار الذي كانت مليشيا التمرد تفرضه عليه في القيادة العامة لقوات الشعب المسلحة . .

كان البرهان قد عاد الجرحي بالمستشفيى ومن بينهم المصباح الذي تحامل علي الإصابة وأصر أن يسلم علي الفريق اول ركن البرهان واقفا وكان البرهان يعمل جاهدا علي أن يبقي المصباح علي سريره مستلقيا ولكن حدث ما حدث فقد نهض المصباح المصاب إصابة كبيرة وكان سلام القائد العام علي المصباح بالاحضان في عناق حار وتمنيات له بالشفاء العاجل .قال لي أحد الإخوة هذا الشاب هو المصباح قائد كتيبة أو لواء البراء ابن مالك . لم يكن هناك ما يميز المصباح عن بقية المرضي وجرحي العمليات كان في سرير عادي في منتصف العنبر الطويل لم تكن له غرفة خاصة كان بالعنبر مصابون من المدنيين والعسكريين .المدنيون حدثت لهم إصابات من الاعيرة النارية التي كانت مليشيا التمرد تطلقها علي المنازل وفي الطرقات متعمدة مع سبق الاصرار والترصد بالابرياء .

تماثل المصباح من تلك الإصابة وتعرض بعدها لحادث سير في منطقة الشوك شرق السودان مع عدد من قادة لواء البراء ابن مالك استشهد أحدهم وهو من خيرة شباب البراء حزن عليه المصباح ووراه الثري ثم تحرك مباشرة الي المقدمة القتالية وكانت المليشيا يومها في حالة سكر لاقتحامها ولاية الجزيرة وتريد أن تحتل ولاية القضارف وفي تلك البقاع قدم المستنفرون والمجاهدون ارتالا من الشهداء والجرحي والمصابين والمفقودين ومن بينهم أعضاء في فيلق البراء ابن مالك .

غير أن الحادثة الأشهر والتي كنا من بين الحاضرين فيها وكان لها وقع الصاعقة علي الشعب السوداني اجمع هي حادثة صالة انفنتي بعطبرة التي شهدت الإفطار الرمضاني للبراء ابن مالك وكان الافطار علي شرف جرحي العمليات الذين كانوا يتلقون العلاج في عطبرة وبعضهم استشهد في الحادث حيث أطلقت مليشيا ال دقلو الإرهابية مسيرة انتحارية علي صالة احتشد فيها أربعة آلاف من مواطني مدينة عطبرة معظمهم من النساء والأطفال والجرحي وعندما سقطت المسيرة التي تم تصويبها بعناية فائقة لتدمير الصالة حيث يوجد العدد الأكبر من الحضور ولكن لحسن الطالع كان جلهم قد خرج لأداء صلاة المغرب وتم نقل المصابين الي مستشفي الشرطة لتلقي العلاج وحالة بعضهم خطيرة وقد أخبرنا صديقنا الدكتور عبد الله من ابناء ام الطيور أن عدد من الجرحي نهضوا واقفين لتحية القائد المصباح بعد دخوله عليهم في غرفة العمليات وبعد ذلك مباشرة أسلموا الروح الي بارئها وهذا دليل علي الحب والتقدير الذي يكنه قادة البراء لقائدهم الشجاع الشهم و المتواضع والذي بسبب مرضه قد رفع عنه الله عز وجل الحرج وقال جل من قائل ليس علي الاعمي حرج ولا علي الأعرج حرج ولا علي المريض حرج إذا تخلفوا عن القتال كما جاء في سورة النور فالمصباح هو مريض بداء السكري ولكنه من أهل العزائم في الجهاد والثبات والرباط .

وقد تعرض للتوقيف في المملكة العربية السعودية عندما ذهب لأداء شعيرة العمرة والان يتم اعتقاله ((نعم اعتقاله)) في الجارة الشقيقة مصر وحسب ما رشح عن أسباب الاعتقال فإن المصباح لا يد له في حب الناس له ولا يمكن أن يصد من قابله في الطريق وسلم عليه وطلب منه التقاط الصور عبر وسائط التواصل الاجتماعي .إلا أن المهم في أمر المصباح ابو زيد طلحه إنه ليس سياسيا ولا يتعاطي السياسة ولم يعرف عنه أنه ناشط سياسي أو طلابي فهو انسان مدافع عن وطنه في معركة الكرامة التي فرضت علي الجميع وهو يقاتل تحت راية القوات المسلحة يعني أنه جندي في القوات المسلحة تحت تشكيل لواء البراء ابن مالك المنتظم تحت قيادة الجيش السوداني واي مساس ب المصباح كقائد لهذا التشكيل هو مساس بالقوات المسلحة .

ما أن قامت السلطات المصرية بتوقيف القائد المصباح تحفظيا والمحافظة علي سلامته كما جاء في الاخبار ولم تعلن الأجهزة الأمنية المصرية رسميا عن هذا التوقيف أو الاعتقال ما ان حدث ذلك حتي انبري الجنجويد والقحاطة ببث الاشاعات بأن المصباح كان في اجتماع لإسلاميين من مختلف أنحاء العالم وغيره من الأحاديث التي تطعن في مهنية الجيش السوداني والشعب السوداني كما تطعن في الدولة المصرية التي يجتمع فيها الإسلاميون من مختلف أنحاء العالم ..عجبي ..

أما الشعب السوداني فقد إصابته الدهشة مما حدث للمصباح قائد لواء البراء وفي مصر هذا أمر محزن وأصدر لواء البراء ابن مالك بيانا نفي فيه الدعوة لوقفة احتجاجية أمام السفارة المصرية ببورتسودان احتجاجا علي اعتقال القائد المصباح وقد ترك البيان الأمر للشعب السوداني إذا أراد أن يعبر عن رفضه لتوقيف المصباح فلا حجر عليه .

المصباح شاب بسيط من أسرة نازحة في واحدة من ولايات السودان والدته ووالده وإخواته أما زوجته وأطفالها فقد لجأوا الي مصر . لقد رأينا معاناة الأسرة الكبيرة للمصباح مع النزوح داخل السودان وهو لا يملك ما يقدمه لهم ونحن علي ذلك من المشاهدين .

المصباح جعل قضيته الأساسية هي الدفاع عن الشعب السوداني الذي وقع عليه الظلم والقتل والنهب والاغتصاب من مليشيا ال دقلو الإرهابية .

الحالة الدائمة للمصباح اما في طواف لاستنفار الشباب للجهاد والدفاع عن الوطن أو في معسكرات التدريب لتخريج المجاهدين وإعدادهم أو في الصفوف الأمامية لا تلين له قناة كل ما تحر هو في رأسها… في الخرطوم والجزيرة وكردفان .وهو عائد لأنه لم يغيب ولم يخرج في استراحة محارب ولكنها اقدار الله عز وجل .



د.حسن محمد صالح

الاحد ١٠ اغسطس

٢٠٢٥م