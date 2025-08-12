ما هى قُدرة مليشيا الدعم السريع على إستمرارية القتال في حرب الصحراء ؟

●ما هى قُدرة مليشيا الدعم السريع على إستمرارية القتال في هذه الحرب التى تحولت من قتال في المناطق المبنية ، الى قتال في مناطق صحراوية (حرب صحراء ) ؟…

●تتميز حرب الصحراء بعدة خصائص ، تجعلها مختلفة عن أنواع الحروب الخاصة ، والحروب التقليدية الأخرى ، وهى ما يتعلق بالتضاريس ، والتى تُشكل تحدي حقيقي للقوات ، بالإضافة للمناخ والطقس اليومي ، المتمثل في درجات الحرارة المرتفعة جداً ، والرمال المتطائرة ، التى يُمكن أن تُؤثر على الأفراد والأسلحة والمعدات العسكرية ، بالإضافة الى صعوبة الحركة ، ونظراً لنُدرة المياه والموارد الأخرى ، فإن الإمدادات تصبح ذات أهمية حيوية ، والتى تكمن في تأمين خطوط الإمداد ، والحفاظ عليها مفتوحة ، لأنها غالباً ما تكون عاملاً حاسماً في نتيجة الحرب ..

●تُعتبر المرونة والقدرة على التكيف مع ظروف الصحراء المتغيرة ، وقُدرة القوات على الحركة بسرعة ، هى أهم عوامل النجاح للقوة المقاتلة ، إذا ما توفرت لها التغطية الجوية الكاملة لحركتها ، بالإضافة الى العمل الإستخباري ، حيث يصعب تحديد مواقع العدو ، وجمع المعلومات الدقيقة عن تحركاته وخططه ..

●تعتمد إدارة حرب الصحراء على عدة عوامل لكن أهمها ذلك الجانب المتعلق بالسيطرة على خطوط المواصلات (الإمداد) ، والموارد المائية لأنها تُعتبر حيوية لإدامة القوات المقاتلة ..

●تكمُن خطورة الحرب في الصحراء ، غالباً في قساوة البيئة الصحراوية ، وعناصرها المدمرة على القوات ، سواء كانت على وضعية الهجوم (العمليات التعرضية) ، او فى وضعية الدفاع (العمليات الدفاعية) ، حيث تكون ظروف الصحراء أحياناً أشد خطورة من نيران العدو نفسه ، لذلك فإن التكيف مع هذه الظروف يجعل القوات قادرة على الإستمرارية في القتال ..

●مفهوم الحرب الصحراوية ينطلق من ثلاثة أبعاد تتعلق بالإستراتيجية ، التكتيك ، العمليات اللامتماثلة…

نواصل بإذن الله ..

عبد الباقي الحسن بكراوي