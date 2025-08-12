الفاشر تمنحنا شارة إشارقة الغد المأمول

حقا هي فاشر السلطان علي دينار ” أدَّاب العصاة زول زول ” كما قال الشريف زين العابدين الهندي في ملحمته الشعرية .

السلطان الذي إنسربت إليه قوافل كرام الناس ونبلاء القبائل قادمة من كل فجاج السودان ، منهم علماء الدين والفقهاء ، شيوخ الخلاوى والتلاميذ .

ولما كان أبناء النيل – ولا يزالون – ذاك النهر يلهمهم حسن الخلق ونبل الطبع ، ويفخرون ويفاخرون بالكرم وشجاعة الفرسان ..

أنشد شاعرهم ” حسن النافعابي ” من شاعريته الوسيمة في مدح السلطان قائلا :

” الملهوف بجيك بتأمِّنو وبتحلو

واليابس الكلاله يا الخريف بِتبِلٍُو

وكت الشوف يشوف تحتو اب جديري بسِلُّو

والكازاك تعب بي إهانتو بتعجِّلو ” ..

و ” اب جديري ” و ” اب راكوبه ” أسماء لسيوف من سيوف السلطان علي دينار العالية الإشتهار .

وعرف السلطان علي دينار بحبه للخيل وحسن عنايته بها ، اشتهرت خيوله بالأصالة ، وتلك الميزة والخصلة ضربت مسامع حواضر السودان وبواديه

حتى وصلت بادية البطانة وشاعرهم ” الحاردلو ” الذي قال :

” جاتني مدرِّجة البهم الصُّباه كبار

تتضَّلع تقول مكلوف علي دينار ”

وذلك القول من التاريخ السوداني لا يعرفه عرب الشتات ولقطاء صحراء غرب أفريقيا ..

الدكتور فضل الله أحمد عبدالله