حزب الأمة جناح مبارك الفاضل اصبح شريكا في اجندة الشيطان بصورة غير مسبوقة ، والجديد هو تأسيسه غرفة فبركات كاذبة..

مولانا احمد هارون رئيس حزب المؤتمر الوطني المفوض لم يصدر تصريحاً ولا بياناً بخصوص حادثة الأخ المصباح ابوزيد وتوقيفه في القاهرة.. فمن أين للاخ محمد عادل سكرتير مبارك الفاضل البيان وكذلك الاستنكار ؟..

لقد اشتهر عن السيد مبارك الفاضل خذلانه المعارك الكبيرة منذ شعبان 1973م ، ويبدو أن الحال هو ذاته مع ضعف في الحيلة وسوء في التدبير..

قضية الاخ المصباح ترتبط بمؤسسات الدولة السودانية والمؤسسة العسكرية وهم اصحاب الشأن في تقديرها ومعالجتها ، وارجو أن نرى الأخ المصباح طليقا بأسرع ما تيسير فهو يمثل فصيلا متقدما في معركة الكرامة وقبل ذلك مواطن يستحق اهتمام الحكومة واجهزتها المختصة..



د.ابراهيم الصديق على

12 اغسطس 2025م