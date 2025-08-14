مؤشرات مهمة تدل على قرب الهزيمة النهائية للمليشيا

معلومات مهمة وصلتني اليوم من مصدر كان مقرباً من قيادة المليشيا متواجد حالياً في إحدى دول الجوار حيث أفاد بالآتي :

ـ أنه رصد خروج الآلاف من أسر قيادات و ضباط المليشيا خاصةً من أبناء الرزيقات و تحديداً الماهرية عبر الحدود إلى تشاد و منها إلى دول أخرى في الغرب و الوسط و الجنوب الأفريقي خلال الأشهر الأخيرة !!

ـ أفاد المصدر بأن الغالبية العظمى منهم نساء و أطفال و شيوخ طاعنين في السن !!

ـ و أفاد أن من شاهدهم كانوا يحملون معهم مبالغ مالية كبيرة من العملات الأجنبية محملة في صناديق و حقائب !!

ـ و أفاد بأن البعض منهم و بمجرد وصولهم إلى تشاد قاموا بشراء منازل في مختلف المدن التشادية و فتحوا محلات تجارية متنوعة و مطاعم و كافيهات و لكنه أكد أن الغالبية منهم عبرت الحدود إلى العمق الأفريقي !!

ـ ذكر المصدر كذلك بأن بعض الأسر و الضباط الهاربين من الخدمة توجهوا إلى يوغندا و تملكوا فيها عقارات و أسسوا شركات و محلات تجارية في العاصمة كمبالا و غيرها من المدن ، و أن بعضهم ذهب إلى دول أخرى ذكر منها : الإمارات ، كينيا ، جنوب السودان ، تنزانيا ، تركيا ، مصر ، ليبيا ، أفريقيا الوسطى ، سلطنة عمان ، ماليزيا و غيرها ، و قال إن معظم هؤلاء إنخرطوا في أنشطة تجارية !!

و في الختام وعدني بكشف المزيد من المعلومات في الفترة المقبلة !!

حاج ماجد سوار